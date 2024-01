BMW Motorsport ha completato la squadra che parteciperà alla prossima edizione del FIA World Endurance Championship nella classe Hypercar. Il marchio bavarese si appresta al debutto nel Mondiale con due equipaggi di primo profilo tra cui spicca anche il nome di Raffaele Marciello.

WRT e BMW sono chiamati ad una nuova sfida, per la prima volta all’interno del FIA WEC ed ovviamente anche della 24h Le Mans. Due BMW M Hybrid V8 sono attese in scena, prototipo che parallelamente si impegnerà anche in North America con una presenza fissa all’interno dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Il pluricampione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup Dries Vanthoor guiderà l’auto #15 insieme al nuovo acquisto di BMW Raffaele Marciello ed al due volte campione DTM Marco Wittmann. Di profilo anche la seconda line-up con Sheldon van der Linde accostato a René Rast ed a Robin Frijns.

Due equipaggi di spicco per BMW Motorsport nel FIA WEC 2024

Nessuno dei piloti citati ha mai corso nella classe regina del Mondiale, l’unico che ha saputo primeggiare negli anni in LMP2 con WRT è stato l’olandese Frijns. L’ex vincitore della 24h Le Mans per quanto riguarda la classe LMP2 è entrato nella famiglia BMW da poco tempo come Rast, Vanthoor ed ovviamente il già citato ‘Lello’ che fino allo scorso novembre ha difeso i colori di Mercedes.

I vari piloti nominati hanno preso parte ad almeno una sessione di test con la LMDh BMW, van der Linde e Wittmann hanno partecipato nel 2023 ad almeno una prova dell’IMSA durante le quattro manifestazioni di durata.

Andreas Roos, capo della BMW M Motorsport, ha rilasciato in una nota: “Siamo pronti per gareggiare nel FIA WEC 2024 con una squadra molto forte. Abbiamo combinato l’eccellenza di guida con l’esperienza nelle due BMW M Hybrid V8. Tutti gli altri piloti, incluso il nostro nuovo arrivato Raffaele Marciello , hanno già testato la vettura e continueranno a farlo intensamente nei prossimi mesi”.

Ricordiamo che BMW Motorsport si impegnerà in ogni atto del Mondiale con WRT, realtà diretta da Vincent Vosse che parallelamente presenzierà in LMGT3 con due M4 GT3. Restano ancora da definire i protagonisti che si alterneranno in questa seconda classe.

Luca Pellegrini