Aston Martin svela la nuova Vantage EVO GT3, mentre Proton Competition, United Autosports ed Isotta Fraschini concludono l’entry list in vista della 1812km del Qatar, opening round del FIA World Endurance Championship (FIA WEC) 2024.

United Autosports svela i propri sei alfieri

United Autosports si appresta per il debutto nella categoria GT del FIA WEC con due McLaren. Il giapponese Marino Sato accoglie il giovane promettente Nico Pino ed il veterano inglese Josh Caygill #95, mentre l’ex campione della Formula Regional Europe Grégoire Saucy è atteso a bordo della gemella #59 con il vice-campione del British GT Championship James Cottingham e l’ex vincitore della Porsche Carrera Cup Brazil Nicolas Costa.

Si completa così l’entry list per il FIA WEC per quanto riguarda la classe GT3. Saranno un totale di 18 le auto presenti in pista da Lusail alla 8h del Bahrain, due rappresentanti per costruttore come prescritto dal regolamento.

LMGT3 Entry list FIA WEC 2024

Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas Heart of Racing Team Aston Martin #27

Augusto Farfus/ Darren Leung/Sean Gelael Team WRT BMW #31

Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin Team WRT BMW #46

Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon Vista AF Corse Ferrari #54

François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera Vista AF Corse Ferrari #55

Grégoire Saucy/James Cottingham/Nicolas Costa United Autosports McLaren #59

Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Franck Perera Iron Lynx Lamborghini #60

Ben Barker/Ryan Hardwick/Zach Robichon Proton Competition Ford #77

Kelvin van der Linde/Timur Boguslavskiy/Arnold Robin Akkodis ASP Team Lexus #78

Daniel Juncadella/Sébastien Baud/Hiroshi Koizumi TF Sport Corvette #81

Charlie Eastwood/Rui Andrade/Tom Van Rompuy TF Sport Corvette #82

Michelle Gatting/Doriane Pin/Sarah Bovy Iron Dames Lamborghini #85

José Maria Lopez/Takeshi Kimura/Esteban Masson Akkodis ASP Team Lexus #87

Dennis Olsen/Mikkel O. Pedersen/Giorgio Roda Proton Competition Ford #88

Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin Manthey EMA Porsche #91

Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler Manthey Pure Rcxing Porsche #92

Marino Sato/Nico Pino/Josh Caygill United Autosports McLaren #95

Marco Sorensen/Clément Mateu /Erwan Bastard D’Station Racing Aston Martin #777

Cambio ancora in corsa per Isotta Fraschini

Nuova modifica nella squadra di Isotta Fraschini dopo l’annuncio di Antonio Serravalle e la conferma di Jean-Karl Vernay. Il canadese che ha corso principalmente nella propria carriera nell’attuale Indy NXT ed il veterano francese si alterneranno in compagnia di Carl Bennett, thailandese che ha disputato con Duqueine l’ultima edizione dell’Asian Le Mans Series.

Niente da fare per Alejandro Garcia, messicano che ha vinto l’European Le Mans Series 2023 in classe LMP3. Assenza, purtroppo, anche di figure italiane, dinamica potenzialmente prevedibile per il costruttore italiano che si è alleato a Duqueine per il Mondiale 2024.

Proton Competition ingaggia Andlauer

Julien Andlauer è atteso al volante della Porsche 963 LMDh #99 di Proton Competition nella prossima stagione del FIA WEC. Debutto nella classe regina per il transalpino, presente nell’ultima Asian Le Mans Series in LMP2 per la prima volta in carriera.

Il pilota legato al marchio di Stoccarda condividerà l’abitacolo con l’ex vincitore della 24h Le Mans Neel Jani ed il britannico Harry Tincknell. Questi ultimi tornano sulla falsariga del 2023, mentre per ora manca all’appello Gimmi Bruni.

Chi correrà nella top class del FIA WEC 2024?

Earl Bamber/Alex Lynn/Sébastien Bourdais Cadillac Racing #2

Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Makowiecki Porsche Penske Motorsport #5

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer Porsche Penske Motorsports #6 963

Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway Toyota Gazoo Racing #7 GR010 Hybrid

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley Toyota Gazoo Racing #8 GR010 Hybrid

Carl Bennett/Jean-Karl Vernay/Antonio Serravalle Isotta Fraschini #11

Phil Hanson/Callum Ilott/Norman Nato Hertz JOTA Porsche #12

Dries Vanthoor/Marco Wittmann/Raffaele Marciello BMW M Team WRT #15

Sheldon van der Linde/ Robin Frijns/René Rast BMW M Team WRT #20

Matthieu Vaxivière/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin Alpine Endurance Team #35

Nicolas Lapierre/Charles Milesi/Mick Schumacher Alpine Endurance Team #36

Oliver Rasmussen/Will Stevens/Jenson Button Hertz JOTA Porsche #38

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina Ferrari AF Corse #50

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse #51

Mirko Bortolotti/Daniil Kvyat/Edoardo Mortara Lamborghini Iron Lynx #63

Robert Kubica/Yifei Ye/ Robert Shwartzman AF Corse Ferrari #83

Nico Müller/Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen Peugeot TotalEnergies #93

Loïc Duval/Paul Di Resta /Stoffel Vandoorne Peugeot TotalEnergies #94

Harry Tincknell/Neel Jani/Julien Andlauer Proton Competition Porsche #99

Benvenuta Aston Martin Vantage EVO

La 1812km del Qatar che si terrà il prossimo 2 marzo segnerà il debutto nel Mondiale dell’Aston Martin Vantage EVO GT3, prodotto che ha debuttato già in North America a fine gennaio in occasione della Rolex 24 at Daytona.

Il pacchetto aerodinamico completamente nuovo si unisce alla perfezione con il motore V8 biturbo da 4,0 litri. Il prodotto inglese è stato retto sul collaudato telaio in alluminio, tanti gli accorgimenti al fine di migliorare gli interventi dei meccanici in caso di guasto.

Luca Pellegrini