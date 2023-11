Mick Schumacher passa a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship 2024 con Alpine. Il pilota tedesco si prepara per una nuova sfida con il brand francese che con una nuovissima LMDh parteciperà nella classe regina della prossima edizione del Mondiale ed ovviamente anche della 24h Le Mans.

Our 2024 Hypercar Team 🏆 Charles, Nico, and Matthieu, who have worn the blue for multiple seasons take up their spots in the team, as we welcome Paul-Loup, Ferdinand and Mick to our WEC assault.#AlpineEnduranceTeam #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/xTIwum3f4q — Alpine Endurance Team (@SignatechAlpine) November 22, 2023

Alpine: nuova avventura per Schumacher, presenti anche Chatin ed Habsburg

Il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher raggiunge il costruttore transalpino insieme a dei nomi ben noti del panorama delle competizioni di durata come Nico Lapierre, Charles Milesi e Paul-Loup Chatin.

Debutto tra nella classe regina anche per quest’ultimo, campione nell’ultima edizione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship per la classe LMP2. Da questa classe, oltre al già citato Milesi, ritroveremo anche l’austriaco Ferdinand Habsburg, ex vincitore del titolo nel FIA WEC in LMP2 che si appresta per il debutto tra i grandi del Mondiale ed ovviamente anche della 24h du Mans.

Ultimo, ma non meno importante, è Matthieu Vaxivière, campione 2023 nella classe PRO Am dell’European Le Mans Series con AF Corse. Il 28enne rientra con Alpine nella top class, mentre è da segnalare l’assenza di André Negrao o di Gustavo Menezes, piloti che negli ultimi anni hanno rappresentato in più occasioni il marchio francese.

Continua il programma di test verso il 2024

Alpine ha appena completato un test di durata ad Aragon con la propria A424, una prima significativa sessione di durata dopo una parentesi in quel di Jerez della Frontera. Continua ora senza sosta la preparazione in vista del debutto che sarà in quel di Lusail (Qatar) in occasione del primo atto del FIA World Endurance Championship.

Ricordiamo che il prototipo in questione, presentato ufficialmente in occasione dell’ultima 24h Le Mans, è basato su un telaio Oreca, soluzione adottata anche da Acura per la propria ARX-06. Dall’esterno le somiglianze sono molteplici con il modello americano che attualmente corre solamente in North America.

Luca Pellegrini