Alpine mostra la livrea per l’imminente impegno nel FIA World Endurance Championship, mentre Isotta Fraschini ha presentato l’ultimo pilota della squadra 2024. Parentesi importante anche in LMGT3 con la conferma dei piloti per Heart of Racing Aston Martin.

Alpine Endurance Team svela la livrea per il 2024

Alpine Endurance Team ha svelato la livrea in vista del FIA WEC 2024. Il marchio francese è atteso al debutto con la propria inedita LMDh che avrà un telaio ORECA come scelto da Acura che attualmente milita solamente in North America.

Nicolas Lapierre/Charles Milesi/Mick Schumacher e Matthieu Vaxivière/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin sono gli alfieri che rappresenteranno il marchio transalpino nel Mondiale ed ovviamente anche nella classe Hypercar. La squadra che gareggia anche nel Mondiale di F1 si prepara per una nuova sfida dopo un anno di transizione all’interno della classe LMP2.

Da segnalare anche l’annuncio di Jules Gounon come pilota di riserva. Il pilota ufficiale Mercedes che correre con bandiera andorrana guarda con attenzione al panorama dei prototipi dopo aver vinto ovunque in GT.

It’s here! Introducing our Alpine A424 in its 2024 livery, ready to take on the FIA WEC across the globe 🌎#AlpineEnduranceTeam #FIAWEC @FIAWEC pic.twitter.com/s3RAOqGuJ7 — Alpine Endurance Team (@SignatechAlpine) February 7, 2024

Antonio Serravalle raggiunge Isotta Fraschini

Dopo aver completato il processo di omologazione, Isotta Fraschini ha finalmente annunciato il terzo pilota per il campionato 2024. Stiamo parlando del 21enne canadese Antonio Serravalle, pilota che dopo aver corso in Indy Lights ha partecipato nel 2023 alla Rolex 24 at Daytona in LMP3 ed in due sfide dell’IMSA VP Racing SportsCar Challenge.

Debutto assoluto quindi per il nativo di Toronto nel Mondiale, esperienza condivisa con l’esperto francese Jean Karl-Vernay ed il messicano Alejandro Garcia. Menzione speciale per quest’ultimo, presente nell’Asian Le Mans Series 2023/24 per la prima volta in LMP2 dopo aver vinto il titolo in LMP3.

View this post on Instagram A post shared by Isotta Fraschini Duqueine (@isotta_fraschini_duqueine)

Heart of Racing non cambia squadra

Heart of Racing, dopo aver debuttato nel FIA WEC in occasione della 6h di Spa-Francorchamps, si appresta per correre a tempo pieno nell’imminente edizione del FIA WEC. Il team legato ad Aston Martin sarà presente con Ian James, Daniel Mancinelli ed Alex Riberas.

Il proprietario e numero uno del team resta al volante in compagnia dell’italiano e dello spagnolo che rinuncerà al programma full-time nella classe GTD PRO dall’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. L’iberico non potrà militare quindi alle sfide di Laguna Seca e di Mosport viste le concomitanze con la 6h di Spa-Francorchamps e la 6h di San Paolo.

View this post on Instagram A post shared by THE HEART OF RACING (@theheartofracing)

