Come noto ci sarà anche una NASCAR tra le 62 vetture che parteciperanno alla 24h du Mans 2023, quarto round del FIA World Endurance Championship. Gli americani, al fine di celebrare al meglio i 75 anni della propria mitica azienda, scenderanno in pista con una ‘Next Gen’ appositamente modificata, vettura che verrà ospitata dal ‘Garage 56’.

La vettura in questione non avrà un posto nella graduatoria complessiva, verrà infatti indicata come ‘Innovative Car’. Dopo anni il box 56 del ‘Circuit della Sarthe’ torna ad ospitare una propria specifica auto, un vero e proprio debutto dopo una lunghissima serie di test in North America tra Sebring e non solo.

NASCAR, Hendrick Motorsports, Chevrolet e Goodyear hanno sviluppato una vettura che con le dovute modifiche non si discosta molto dalla ‘Next Gen’ che da due anni partecipa regolarmente a tutte le prove della Cup Series. Oltre alle luci sono state sviluppate delle mescole specifiche insieme a dei dischi freno in carbonio ed un serbatoio più grande. Il propulsore V8 è il medesimo della NASCAR, il peso complessivo della Camaro per Le Mans è inferiore.

Road Atlanta, Virginia International Raceway, Goodyear Proving Grounds, Carolina Motorsports Park, Sebring International Raceway ed il road course di Daytona hanno accolto l’auto di Chevy prima dell’attraversamento dell’Atlantico verso l’evento più importante della stagione agonistica.

In pista vedremo dei nomi di primo profilo, presi appositamente per la manifestazione di Le Mans. In merito segnaliamo Jenson Button (ex campione del mondo di F1), Mike Rockenfeller (ex vincitore del DTM e della 24h francese) e Jimmie Johnson (sette volte a segno nella Cup Series con 83 affermazioni complessive in carriera).

The center(e) of attention 🤩@24hoursoflemans Scrutineering is a *little* different than the tech we’re used to. pic.twitter.com/shlazcwr6H — NASCARG56 (@nascarg56) June 2, 2023

Jimmie Johnson: “I tifosi ameranno la nostra vettura”

Il californiano ha riportato le proprie sensazioni ai nostri microfoni: “L’auto è una 30ina di secondi più veloce di una tradizionale Cup Series. Tutto è fantastico, lo spirito della NASCAR è una parte fondamentale di questa Chevy Camaro”.

L’ex protagonista della IndyCar Series, vincitore nella propria carriera agonistica anche della Daytona 500, ha concluso dicendo: “Sono molteplici le situazioni differenti rispetto agli USA, non vedo l’ora di percorrere il rettilineo che porta a Mulsanne. Credo che gli tifosi ameranno la nostra vettura. Il nostro target è arrivare al traguardo, questo è l’obiettivo prefissato visto che non abbiamo una classifica da valutare”.

Johnson è tornato a correre quest’anno anche nella NASCAR Cup Series dopo una piccola pausa. L’esperto pilota statunitense si è unito a Richard Petty per una propria squadra, l’ultima competizione disputata è stata settimana scorsa in quel di Charlotte (Coca-Cola 600).

Da Le Mans – Luca Pellegrini