Brendon Hartley e Kamui Kobayashi dominano la scena durante le qualifiche della 8h del Bahrain, ultimo atto del FIA World Endurance Championship. Toyota monopolizza la prima fila dello schieramento, l’auto #8 precede la gemella #7 e la Cadillac #2 di Alex Lynn.

Brendon Hartley puts the #8 Toyota on pole position in Bahrain with a 1:46.564 ⏱️#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/TdG83Y6HbS — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 3, 2023

8h Bahrain, qualifica: Toyota ancora contro tutti

Un punto extra per l’equipaggio #8 nella lotta per il titolo piloti 2023. Brendon Hartley si conferma contro il cronometro, il neozelandese domina la sessione sotto i riflettori del Bahrain imponendosi davanti al teammate Kamui Kobayashi, protagonista di un bloccaggio nel cuore della sessione.

Alex Lynn (Cadillac Racing #2), fresco campione dell’European Le Mans Series nella classe LMP2, ottiene il terzo posto precedendo Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport #6), Antonio Fuoco (Ferrari AF Corse #50) e Alessandro Pier Guidi (Ferrari AF Corse #51). Le due 499P inseguono i giapponesi, semplicemente superiori nei 15 minuti odierni che hanno di fatto confermato quanto visto nelle prove libere di ieri.

Fred Mako (Porsche Penske Motorsport #5) segue le Rosse, il francese si è classificato davanti a Gimmi Bruni (Proton Competition Porsche #99), Will Stevens (Hertz Team JOTA Porsche #38), Paul Di Resta (Peugeot TotalEnergies #93) e Nico Mueller (Peugeot TotalEnergies #94).

The Championship leading #8 Toyota takes the final pole position of the season! 👏

#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/bl1Hre6Yp3 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 3, 2023

8h Bahrain, qualifica LMP2: United contro tutti

Dopo aver dominato la scena nelle prove libere, United Autosports si conferma contro il cronometro durante le qualifiche. Tom Blomqvist #23 svetta controllando la scena con una relativa scioltezza, leader davanti a Charles Milesi (Alpine Elf Team #36) ed a Robin Frijns (Team WRT #31).

Gabry Aubry (Vector Sport #10) e Filipe Albuquerque (United Autosports #22) concludono la prima parte della griglia, mentre dalla 10ma casella ritroveremo l’Oreca #41 di Louis Delétraz. Giornata complessa da parte del pilota elvetico, provvisoriamente leader del campionato alla vigilia dell’ultima fatica dell’anno.

The last LMP2 pole position this season goes to the #23 United Autosports 👊

#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/jxzDLWeTOn — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 3, 2023

8h Bahrain, qualifica GTE: Bovy ancora al top

L’ultima pole-position della storia della classe GTE è stata firmata da Sarah Bovy (Iron Dames Porsche #85). La belga si conferma contro il cronometro dominando la scena, meritatamente leader con oltre due decimi di margine su Liam Talbot (D’Station Racing Aston Martin #777), debuttante nella categoria al posto del titolare Satoshi Hoshino.

Quinto posto per il campione eletto Ben Keating (Corvette Racing #33), il texano partirà alle spalle di Takeshi Kimura (Kessel Racing Ferrari #57) e di Ahmad Al Harthy (ORT BY TF Aston Martin #25). Solida prova anche per Ian James (Northwest AMR Aston Martin #98), presente alle spalle della riconoscibile Chevy #33.

The #85 Iron Dames takes the final LMGTE Am pole position! 💪

#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/lTmn81qpOy — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 3, 2023

Prossimo appuntamento in pista tra poche ore, la bandiera verde della 8h del Bahrain 2023 verrà infatti data alle 12.00 (orario italiano). Come sempre la diretta sarà accessibile su Eurosport (Discovery +) e su Sky Sport (SkyGO).

Luca Pellegrini