Chi vincerà il titolo piloti 2023 nel FIA World Endurance Championship? Mancano solo otto ore al termine del Mondiale, Toyota sfida Ferrari sotto il sole del Bahrain nel settimo ed ultimo appuntamento della stagione.

Il FIA WEC si prepara per una bagarre da non perdere anche in LMP2 ed in GTE. Nel primo caso la lotta per il titolo è ancora viva, mentre nel secondo è da celebrare il successo di Corvette Racing #33 e la storia incredibile di una classe che nel corso degli anni ha sempre regalato emozioni. Le GT3 bussano alle porte delle GTE, generazione d’auto unica al mondo

Luca Pellegrini