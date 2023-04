Prove generali per la 24h du Mans questo week-end con la 6h di Spa-Francorchamps, terzo evento del FIA World Endurance Championship 2023. Ci sarà da divertirsi nelle Ardenne, tradizionale evento che precede in ordine cronologico la gara più importante dell’anno.

6h Spa, Toyota per il tris

Riuscirà Toyota ad imporsi per la terza volta consecutiva? La missione non è impossibile per Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8 e Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7. Le due vetture nipponiche sono le vetture da battere, le GR010 Hybrid hanno tutte le carte in regola per puntare al successo.

Le GR010 Hybrid hanno mostrato a Sebring ed a Portimao di avere un margine sulla concorrenza, il problema per l’equipaggio #7 fa parte del gioco. La sostituzione dell’albero della trasmissione ha in ogni caso compromesso la squadra di Kobayashi/Lopez/Conway, attualmente presente al terzo posto della graduatoria assoluta.

Negli ultimi sei anni Toyota ha sempre primeggiato a Spa, solo due volte l’auto #7 è riuscita ad imporsi sei anni. La casa asiatica vinse anche nel 2014, Nico Lapierre/Sébastien Buemi/Antony Davison riuscirono ad imporsi rompendo l’egemonia di Audi Sport.

Ferrari all’attacco

Terzo podio per Ferrari a Spa? A Maranello c’è fiducia dopo gli ottimi risultati di Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco #50. Il target è ovviamente quello di confermarsi al vertice, la speranza è quella di completare la 6h con entrambe le auto senza dei significativi problemi.

Il danese, l’iberico ed il calabrese condivideranno come sempre il box con Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, tridente da tenere in considerazione che deve rifarsi dopo l’incidente di Sebring ed il significativo danno ai freni a Portimao.

Rinforzi per Cadilac Racing

Due auto per Cadillac Racing in attesa della terza auto per Le Mans. Gli americani fanno sul serio, una vera e propria prova generale in vista della trasferta francese. Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook sono regolarmente iscritti alla manifestazione di questo fine settimana, il binomio citato condividerà il box con Sébastien Bourdais/Renger van der Zande.

L’ex pilota di F1 e l’olandese approdano direttamente dall’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, l’auto citata avrà solo due protagonisti al via. Per la 24h di giugno dovrebbe esserci anche il neozelandese Scott Dixon, impegnato in North America con l’equipaggio #01 per la Rolex 24 e la 12h Sebring.

Il pluricampione IndyCar è assente dal terzo evento del FIA WEC vista la concomitanza con il ‘Children’s of Alabama Indy Grand Prix’. L’ex vincitore della Indy500 verrà rimpiazzato dal britannico Jack Aitken, vincitore della 12h di Sebring 2023 con la Cadillac #31 di Action Express.

SPA RACE WEEK 😍 Anyone else super excited?! Track action for the TotalEnergies 6 Hours of Spa starts Thursday.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/IsYI0kZhqm — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 24, 2023

Porsche per un nuovo podio, benvenuta Hertz JOTA

Porsche Penske Motorsport insegue il secondo podio nel FIA WEC. Il successo in IMSA a Long Beach ed il terzo posto in Portogallo da parte di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer ha portato fiducia nel box tedesco, due risultati significativi per le 963 ufficiali.

In attesa di una terza unità per Le Mans, il FIA WEC accoglie nella top class Hertz JOTA. Per la prima volta un prototipo privato presenzierà nel Mondiale, il team britannico passa tra ‘i grandi’ dopo aver corso in LMP2 per i primi due round. Per l’occasione ritroveremo al volante il britannico Will Stevens, il portoghese Antonio Felix Da Costa ed il cinese Yifei Ye.

Peugeot, attesa una conferma verso Le Mans

Peugeot ha mostrato un discreto passo a Portimao, una significativa progressione rispetto all’appuntamento in North America. I francesi hanno ottenuto la prima Top5 della propria storia con Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller #94, ripetersi non sarà facile nelle Ardenne.

I tanti test disputati al Paul Ricard e nella regione dell’Algarve sembrano aver portato dei significativi risultati, non c’è da stupirsi però se anche a Spa non dovrebbe arrivare nessun risultato. L’obiettivo proclamato da tempo è un altro, una gara che tutti vogliono vincere.

New Hypercar; level unlocked ✅ The TotalEnergies 6 Hours of Spa will see our biggest Hypercar class to date, with 13 Hypercars on the entry list!! 🙌#WEC #6HSpa pic.twitter.com/eyMdvArIk8 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 24, 2023

LMP2, United contro tutti. PREMA ci riprova

United Autosports sfida i rivali in quel di Spa-Francorchamps. Philip Hanson/Frederick Lubin #22 sono attualmente al comando della classifica generale, il binomio citato ritroverà in Belgio anche Filipe Albuquerque. Il portoghese torna in gioco dopo aver saltato l’evento di casa vista la concomitanza con l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. In scena ritroveremo anche Josh Pierson/Oliver Jarvis/Tom Blonqvist, alfieri dell’auto #23 che potrebbe cogliere un nuovo trionfo.

PREMA, invece, ci riprova, dopo la pole-position di Portimao. Doriane Pin/Mirko Bortolotti /Daniil Kvyat #63 hanno tutte le carte in regola per puntare al successo, un obiettivo che manca nella bacheca della squadra italiana che per ora ha saputo imporsi ‘solamente’ nell’European Le Mans Series.

Nelle Ardenne occhi puntati ovviamente su WRT, team casalingo che punta le proprie carte su Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz #41 e Sean Gelael/Ferdinand Habsburg/Robin Frijns #31. Ci aspettiamo, invece, una risposta da parte di Alpine, in difficoltà per ora con Memo Rojas/Olli Caldwell/Andrè Negrao #35 e Mathieu Vaxivière/Charles Milesi/Julien Canal #36.

GTE, Corvette prova il primo allungo della stagione, Ferrari e Porsche inseguono

Corvette Racing prova il primo vero allungo stagionale dopo aver firmato due bellissime affermazioni tra Sebring e Portimao. Nicky Catsburg/Ben Keating/Nico Varrone hanno tutti i crismi per ripetersi anche a Spa, il tridente citato è obiettivamente superiore ai rivali dopo le prime uscite stagionali.

Ferrari e Porsche inseguono, rispettivamente con Luis Perez Companc /Lilou Wadoux/Alessio Rovera (Richard Mille AF Corse #85) e Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting (Iron Dames #85/Porsche).Le due line-up citate appaiono le uniche a poter impensierire Corvette Racing, squadra che prima d’ora non aveva mai corso in GTE AM.

Tanti, invece, coloro che provano a riscattarsi a Spa dopo una prima gara in Europa abbastanza complessa. In merito segnaliamo Christian Ried /Mikkel Pedersen/Julien Andlauer (Dempsey-Proton Racing #77/Porsche) e Takeshi Kimura/Scott Huffaker/Daniel Serra (Kessel Racing #57/Ferrari).

Assenti, invece, Paul Dalla Lana/Nicki Thiim/Axcil Jefferies (Northwest AMR #98/Aston Martin). La nota vettura #98 esce di scena e verrà rimpiazzata da un’Aston targata Heart of Racing con Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas. Il team che regolarmente presenzia nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship entra in gioco al posto di Paul Dalla Lana che con effetto immediato ha deciso di mettere fine alla propria attività sportiva. Il 57enne canadese, ex campione del mondo e 17 volte a segno nel Mondiale, è stato indubbiamente uno dei volti più noti del Mondiale degli ultimi anni.

Appuntamento a partire da giovedì con le prove libere, venerdì con le qualifiche. Come accaduto negli ultimi anni la gara si svolgerà nella giornata di sabato. La copertura televisiva verrà garantita come sempre da Eurosport (Discovery+) e da Sky Sport (SkyGO/NOW)

Luca Pellegrini