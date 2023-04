Tutto è pronto da Spa-Francorchamps per il terzo atto del FIA World Endurance Championship. Ci sarà da divertirsi in Belgio, ultimo impegno in ordine cronologico prima della 24h Le Mans che commenteremo a giugno.

Toyota parte da favorita, Ferrari insegue i giapponesi che potrebbero agguantare il terzo successo consecutivo in stagione. Porsche e Cadillac Racing partono leggermente attardate, ma tutto può ancora cambiate nella mitica location che sorge nelle Ardenne.

Luca Pellegrini