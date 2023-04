Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8) hanno vinto l’edizione 2023 della 6h di Portimao, secondo atto del FIA World Endurance Championship. Seconda gioia stagionale per il costruttore giapponese, a segno con margine davanti a Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco (Ferrari AF Corse #50) e Michael Christensen/Fred Mako/Dane Cameron (Porsche Penske Motorsport #6).

United Autosports trionfa in LMP2 con Josh Pierson/Oliver Jarvis/Giedo van der Garde (United Autosports #23), Corvette Racing concede il bis imponendosi in GTE con Nicky Catsburg/Ben Keating/Nico Varrone #33.

6h Portimao, Hypercar: Toyota mette paura a tutti

Ferrari ha tentato al via ad attaccare le due Toyota di Mike Conway #7 e Sébastien Buemi #8. L’elvetico ha perso una piazza a favore della 499P #51 del britannico James Calado, l’ex campione della FIA Formula E riuscirà presto a tornare davanti al temibile alfiere della casa di Maranello nei minuti seguenti.

Awesome April is Go! Portimao powers off for six hours of WEC action…… Watch now on: https://t.co/B3OAfJ9by7#WEC #6HPortimao @ROLEX pic.twitter.com/1QoD34q7b7 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 16, 2023

Toyota ha presto salutato la concorrenza confermando quando mostrato nelle qualifiche di ieri. I campioni del mondo in carica hanno iniziato ad amministrare l’evento sulla falsariga di quanto accaduto a Sebring un mese fa nella prima gara ufficiale del FIA WEC 2023. Tutto è rimasto tranquillo per oltre sessanta minuti con le due GR010 Hybrid davanti a Ferrari e Porsche.

#7 problemi, #8 resta sola

Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway (Toyota Gazoo Racing #7) hanno perso prematuramente ogni chance di imporsi nella 6h di Portimao in seguito ad un problema all’albero della trasmissione. La FIA ha obbligato l’equipaggio citato a fermarsi ai box, Toyota ha continuato in vetta con la sola vettura #8.

Séb Buemi si è trovato unico leader con 40 secondi di margine sulle due Ferrari, affidate come al via a Nielsen e Calado. Quarta posizione provvisoria 4h e 30 dalla conclusione per Porsche davanti alla prima delle Peuoget ufficiali.

Piccoli problemi anche per Ferrari

Piccoli problemi a dopo 2h e 35 di gara anche per la Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi. Il pugliese ha lamentato una noia meccanica alla propria 499P, la Porsche #6 di Kevin Estre è presto salita in terza piazza davanti Cadillac Racing #2 ed a Peugeot #94.

L’incertezza per la seconda 499P di AF Corse ha permesso di accendere una bella sfida per l’ultimo gradino del podio. L’ex pilota di F1 è riuscito con il passare dei minuti ad accorciare le distanze sulla Porsche #6 di Estre, al debutto quest’anno tra i prototipi dopo una lunghissima esperienza e molteplici affermazioni in GT.

Safety Car is out for the first time today as Jacques Villeneuve is in the wall due to issues with his car.#WEC #6HPortimao pic.twitter.com/KBgwCILeI9 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 16, 2023

Toyota prende un giro di vantaggio, SC nel finale

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8) hanno preso un giro di vantaggio sul resto dei rivali a poco più di 1h dalla conclusione. Tutto è cambiato nei minuti seguenti con un incidente nel secondo settore che ha visto in difficoltà la vettura #4 di Jacques Villeneuve. Un danno ai freni per Floyd Vanwall Racing Team ha visto l’ingresso della Safety Car, la bagarre per la seconda piazza si è improvvisamente riaperta

Toyota ha mantenuto il proprio scarto sui rivali visto il giro accumulato nelle cinque ore precedenti, mentre Antonio Fuoco #50 ha difeso in ogni modo la posizione da André Lotterer #6 con la prima delle Porsche ufficiali.

Finale complicato, invece, per la Ferrari #51 di AF Corse. Un problema ai freni ha costretto Alessandro Pier Guidi ad alzare sensibilmente il proprio ritmo, Cadillac Racing #2 e Peugeot #94 hanno potuto completare in quarta ed in quinta piazza con Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook e Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller.

6h Portimao, LMP2: doppietta per United

Josh Pierson/Oliver Jarvis/Giedo van der Garde (United Autosports #23), out a Sebring dopo una solida prestazione, vincono il primo evento europeo del Mondiale dopo una gara perfetta. La squadra americana primeggia davanti ai teammate Ben Hanley/Philip Hanson/Frederick Lubin #22 ed a Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz (WRT #41).

PREMA si difende con Pin, United attacca su più fronti

Doriane Pin (PREMA #63) ha ceduto il primato nei minuti iniziali alla vettura #41 di WRT di Sean Gelael ed alle due Oreca di United Autosports. Ben Hanley #22 e Giedo van der Garde #23 riusciranno presto a cambiare le carte in tavola, rispettivamente primo e secondo nel cuore della prima ora dopo un deciso assalto alla giovane francese ed all’ex protagonista della FIA F2.

La prima sosta ai box ha confermato in testa United Autosports #23 con van der Garde. L’olandese ha tentato di fare la differenza, mentre Pin rientrava con forza in zona podio grazie ad una velocissima sosta da parte di PREMA Racing.

United in vetta, PREMA ci crede

Il gioco delle soste ha visto United restare davanti. La vettura #23 di Josh Pierson/Oliver Jarvis/Giedo van der Garde ha dovuto fronteggiare nuovamente l’Oreca #63 di PREMA, all’attacco con Mirko Bortolotti. Il trentino si è portato sotto i cinque secondi dall’ex portacolori di Audi Sport, una vera battaglia non è mai arrivata.

A meno di 2h dalla fine la squadra italiana ha potuto ritornare in vetta grazie ad una penalità di 5 secondi inflitta alla vettura #23 per un’infrazione ai box. Kvyat si è trovato leader a sessanta minuti dalla fine quando la Safety Car è entrata in pista per i problemi alla Vanwall #4.

il pit stop finale per effettuare l’ultimo rabbocco di carburante ha modificato la gara, United Autosport ha beffato PREMA che nei minuti finali dovrà cedere il podio a WRT #41 con Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz.

6h Portimao, GTE: x2 Chevy

Nicky Catsburg/Ben Keating/Nico Varrone (Corvette Racing #33) si confermano a Portimao ad un mese di distanza dal dominio di Sebring. Nuova giornata perfetta per gli americani, abili ad imporsi davanti a Luis Perez Companc /Lilou Wadoux/Alessio Rovera (Richard Mille AF Corse #83/Ferrari) ed a Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting (Iron Dames #85/Porsche).

Second win of the season in LMGTE Am for the #33 @CorvetteRacing.#WEC #6HPortimao pic.twitter.com/zsPErD4Fxq — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 16, 2023

Ferrari vs Corvette e Porsche

Ferrari subito competitiva in GTE Am con Diego Alessi. L’alfiere di AF Corse #21 ha fatto la differenza allo spegnimento dei semafori beffando Ben Keating (Corvette Racing #33) e Sarah Bovy (Iron Dames #85/Porsche). L’americano e la belga si sono messi all’inseguimento dell’avversario, teammate di Simon Mann/Ulysse de Pauw.

La situazione è rimasta la medesima anche nella seconda fase dell’evento con Bovy leggermente più rapida dei rivali nella seconda parte dello stint. Solida performance in ogni caso per Corvette Racing, team ‘rallentato’ dalla compensazione attuata in base al risultato di Sebring.

La musica è cambiata nella seconda ora con il deciso forcing da parte di Lilou Wadoux. La promettente francese ha portato la 488 GTE #83 in vetta alla graduatoria della categoria GTE concludendo in vetta la seconda ora dopo una bella lotta con Iron Dames #83, Corvette Racing #33 ed AF Corse #21.

Iron Dames rispondo nella seconda parte di gara, Corvette resta presente

Rahel Frey ha alzato il ritmo nella seconda parte della 6h di Portimao. L’elvetica è riuscita ad allungare con la propria Porsche sulla Corvette #33, affidata per l’occasione a Nico Varrone. Ferrari è rimasta della partita con due vetture, segnaliamo in merito la #54 di AF Corse e la #83 di Richard Mille AF Corse.

La riconoscibile 911 RSR-19 targata Iron Dames ha dovuto ricostruire tutto a meno di 3h dalla fine dopo il terzo stop della gara. Il pit stop ha infatti riportato davanti gli americani, nuovamente in scena con l’argentino Varrone in attesa dello stint dell’olandese Nicky Catsburg.

Corvette prende il largo e si conferma al top

Corvette Racing ha cambiato passo a due ore dalla fine anche grazie ad un testacoda in curva 1 da parte di Rahel Frey. Errore da parte della svizzera, ‘regalo’ per gli americani che non hanno perso l’occasione per prendere il largo.

Le Iron Dames dovranno accontentarsi di un nuovo significativo piazzamento sul podio, Michelle Gatting non riuscirà infatti a tenere testa al ritorno di Alessio Rovera. Ritmo incredibile per il lombardo, presente nel gruppo con i colori di Richard Mille AF Corse.

Catsburg resiste a Rovera

Gli ultimi 50 minuti dalla fine una Safety Car ha rimesso tutto in discussione, l’ultima sosta ha permesso alla Corvette di prendere un leggero margine sulla Ferrari #83. Rovera ha tentato di confermarsi anche nei minuti conclusivi, l’ex vincitore della 24h Le Mans ha iniziato a ricucire il proprio margine sulla vetta.

Il lombardo ha minacciato la vetta di Catsburg a più riprese, l’olandese di Corvette Racing ha respinto ogni attacco. Bellissima bagarre tra i due, AF Corse si accontenta della seconda posizione conclusiva. Chiudono il podio le Iron Dames con Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting.

That's a wrap for the @FIAWEC 6 Hours of Portimão! Teammates @nickcatsburg, @keatingcarguy, and @NicoVarrone showed that hard work, determination, and skill can lead to victory in the face of tough competition. They pushed themselves to the limit, and it paid off in a big way.… pic.twitter.com/MwCeCFEuvL — Pratt Miller (@PrattMiller) April 16, 2023

Prossimo evento del FIA World Endurance Championship a fine aprile a Spa-Francorchamps.

Luca Pellegrini