Con ancora negli occhi l’edizione del centenario della 24h Le Mans, tutto è pronto per la 6h di Monza. Appuntamento da non perdere in Lombardia, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2023. Ferrari si appresta per festeggiare il trionfo francese di qualche settimana fa, Toyota prepara la rivincita nella casa del nemico.

Ferrari abbraccia i propri tifosi e si prepara per l’assalto a Toyota

Le Mans è stata archiviata, Ferrari ha vinto la gara dell’anno ed ora è attesa a confermarsi a Monza con il chiaro intento di iniziare una lunga rincorsa verso la vetta della classifica che attualmente è ancora in mano ai giapponesi.

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8) dettano provvisoriamente il passo con 107 punti, 27 in più rispetto a Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (AF Corse #51). I secondi ed i primi classificati della maratona transalpina guardano da lontano gli avversari che con ancora tre prove da disputare sembrano definitivamente out dalla bagarre per il successo.

Occhi puntati in Italia a Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway (Toyota Racing #7), delusi di Le Mans che vinsero nel Bel Paese nel 2021. La vettura citata è una delle favorite insieme alla seconda 499P che come sempre verrà affidata a Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco #50.

#8 Toyota stays in the lead, #51 Ferrari moves up to second 💪 These are the full Hypercar standings ahead of Round 5 👇#WEC #6HMonza | @TGR_WEC @FerrariHypercar pic.twitter.com/aFzs2VbOL8 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 4, 2023

Cadillac, Porsche e Peugeot inseguono

Una sola Cadillac sarà al via, Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook #2 cercano un nuovo podio dopo aver ottenuto il terzo posto sul ‘Circuit della Sarthe’. Situazione completamente differente per Porsche e Peugeot, inferiori ai diretti rivali a Le Mans.

Le situazioni sono in ogni caso differenti per queste ultime due équipe. Nel primo caso, Michael Christensen/Fred Mako/Dane Cameron #5 e Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 sono chiamati subito ad un riscatto dopo una negativa apparizione nella prova più importante dell’anno.

Discorso differente per Peugeot che a Le Mans ha saputo condurre la corsa per diversi giri. La notte ha tolto dai giochi i padroni di casa che in ogni caso hanno mostrato che la 9X8 non è un progetto completamente da rifare. Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne #93 e Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller #94 tornano in Italia ad un anno di distanza dal debutto nel campionato, vedremo in che posizione si collocheranno domenica sera.

Monza, are you ready for us? 👊 Come and join us in Italy this weekend to watch all the action unfold at the 6 Hours of Monza 🇮🇹

🎟️ Tickets & Info: https://t.co/yAAS0xd5xO#WEC #6HMonza pic.twitter.com/GBO4qeGlXy — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 3, 2023

Proton si aggiunge nella top class

Oltre ad Hertz JOTA con Yifei Ye/Antonio Felix Da Costa/Will Stevens, Porsche avrà una seconda 963 privata. In scena ricordiamo infatti il debutto assoluto di Proton Competition con Gimmi Bruni/Harry Tincknell/Neel Jani.

L’italiano, il britannico e l’elvetico saranno in scena dalla gara italiana fino alla conclusione del 2023, la struttura di Christian Ried si presenterà in pista successivamente anche nella top class dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship a partire dalla tappa di Road America.

Confermata in azione la Glickenhaus di Romain Dumas/Ryan Briscoe/Olivier Pla #708, presente la Vanwall che non vedrà in scena l’ex campione del mondo Jacques Villeneuve. Il canadese non ha corso neanche a Le Mans, il francese Tristan Vautier e l’argentino Esteban Guerrieri sono attesi in azione in compagnia di João Paulo De Oliveira.

LMP2, 6h Monza: alla ricerca di un padrone nel tempio della velocità

La classe LMP2 cerca un padrone dopo quattro vincitori differenti da inizio anno ad oggi. Regna l’incertezza in Italia, impianto che potrebbe vedere una nuova affermazione dopo il clamoroso successo di Inter Europol Competition #34 in quel di Le Mans grazie alla perfetta prestazione da parte di Jakub Smiechowski/Fabio Scherer/Albert Costa.

Questi ultimi si collocano in seconda piazza nel campionato con solo tre punti di scarto su Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz (Team WRT #41), attualmente leader grazie alla bellissima affermazione di Spa-Francorchamps.

The #41 @followWRT takes the lead in LMP2 👊 These are the full team standings after four races 👇 pic.twitter.com/DCTjO4OryR — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 4, 2023

Insegue, invece, United Autosports che dopo aver dominato la scena ad inizio anno si trova ad inseguire con Philip Hanson/Frederick Lubin #22 e Josh Pierson/Oliver Jarvis #23. I primi due ritroveranno Ben Hanley a Monza, mentre a bordo della vettura #23 segnaliamo la partecipazione di Giedo van der Garde. Il britannico e l’olandese sono stati richiamati come a Portimao per sostituire Filipe Albuquerque e Tom Blomqvist, impegnati in Canada nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Sean Gelael/Ferdinand Habsburg/Robin Frijns tornano all’attacco con la seconda Oreca di WRT, mentre attenzione nella pista lombarda a PREMA. La squadra tricolore insegue la prima gioia nel FIA WEC, la gara di casa potrebbe essere l’occasione giusta per la nota realtà veneta.

Doriane Pin/Mirko Bortolotti /Daniil Kvyat sono attesi a bordo della nota Oreca #63, mentre Filip Ugran/ Bent Viscaal ritroveranno a bordo della gemella #9 la presenza di Andrea Caldarelli. Da rimarcare infatti l’assenza dell’americano Juan Manuel Correa, impegnato in Inghilterra a Silverstone in FIA F2.

GTE, Corvette Racing per chiudere i giochi

Corvette Racing può già chiudere i matematicamente i giochi per l’ultimo titolo della storia della classe GTE nel FIA World Endurance Championship. Nicky Catsburg/Ben Keating/Nico Varrone hanno siglato per ora tre affermazioni ed un secondo posto (Spa), il rollino di marcia può permettere al tridente citato di ipotecare già in Italia il titolo con due prove d’anticipo.

Ahmad Al Harthy/Michael Dinan/Charlie Eastwood (ORT BY TF #25/Aston Martin) e Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting (Iron Dames #85/Porsche) seguono nell’ordine dopo un’ottima prestazione a Le Mans, gara che non ha sorriso alla Ferrari 488 GTE #83 di Richard Mille AF Corse.

#33 @CorvetteRacing extends lead even further in LMGTE Am ☝️ These are the full team standings after round four 👇 pic.twitter.com/ZRrK7EdnYi — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 4, 2023

Luis Perez Companc /Lilou Wadoux/Alessio Rovera #83 sono precipitati in graduatoria con il secondo zero del campionato, il tridente che ha vinto a Spa-Francorchamps proverà a rifarsi nel tempio della velocità. A Monza attenzione anche a PJ Hyett/Gunnar Jeannette/Matteo Cairoli #56, protagonisti in positivo per gran parte dell’evento di Le Mans con la riconoscibile Porsche targata Project 1 – AO.

Da venerdì le prove libere che continueranno sabato prima delle qualifiche. Seguirà una prova da non perdere nella giornata di domenica, il via della 6h Monza 2023 verrà dato alle 12.00.

Da Monza – Luca Pellegrini