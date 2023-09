Toyota chiude al comando le prove libere della 6h del Fuji, penultimo atto del FIA World Endurance Championship 2023. I giapponesi svettano nella FP2, il turno più indicativo in termini cronometrici al termine di una giornata caratterizzata dalla pioggia. Ferrari e Porsche inseguono alla vigilia delle qualifiche.

6h Fuji, prove libere: Ferrari vola sul bagnato

Le 499P hanno fatto la differenza nel corso della FP1, Antonio Fuoco #50 ha messo tutti in riga capitanando una bellissima doppietta con Antonio Giovinazzi #51. Il calabrese ed il pugliese hanno tenuto testa alla Peugeot #94 di Gustavo Menezes ed alle due Porsche 963 ufficiali, rispettivamente affidate a Laurens Vanthoor e Michael Christensen.

Leggermente più attardate le altre auto presenti nella top class del Mondiale a partire da Toyota che nel pomeriggio risponderà alle Ferrari. Situazione differente, invece, in casa Cadillac Racing, gli americani hanno infatti svolto dei lavori specifici ‘nascondendosi’ rispetto ai diretti rivali.

FP1 ✔️ Ferrari leads the way in first practice session ⏱️

Toyota illumina il Fuji Speedway

Sébastien Buemi #8 e Kamui Kobayashi #7 hanno concluso nell’ordine la FP2, presenti con margine nella graduatoria generale sulla Porsche #38 di Hertz JOTA affidata ad Antonio Felix Da Costa e sulla 499P #51 di Alessandro Pier Guidi.

I padroni di casa si sono mostrati alla concorrenza, determinati a concludere con una gara d’anticipo tutti i giochi per il titolo piloti e per l’eventuale affermazione nella graduatoria costruttori. La matematica aiuta i giapponesi, negli anni unici padroni della scena nella 6h del Fuji.

Peugeot si è collocata alle spalle dei migliori insieme alla già citata Cadillac, mentre la Ferrari #50 di Nicklas Nielsen ha registrato il sesto tempo assoluto con poco più di un decimo dalla Porsche #5 di Michael Christensen.

FP2 ✔️ Toyota tops the timesheets in second practice session 🎌

6h Fuji, prove libere LMP2: WRT davanti

WRT firma il giro migliore in LMP2 con Louis Delétraz. L’elvetico, presente full-time nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2024 con Acura, ha preceduto Pietro Fittipaldi (JOTA #28), Oliver Jarvis (United #23) e l’auto gemella #31 di Ferdinand Habsburg.

Inter Europol Competition si difende inseguendo i team citati, mentre continuano le difficoltà in casa Alpine. I francesi guardano in ogni caso alla prossima annata quando torneranno con forza nella top class con una nuovissima LMDh.

FP2 has started at Fuji Speedway 🟢

Ferrari contro Porsche in GTE, Corvette si gode lo spettacolo

Davide Rigon #54, Kei Cozzolino #21 e Alessio Rovera #83 guidano il gruppo in GTE. I due italiani ed il giapponese hanno concluso nell’ordine la giornata al Fuji tenendo testa alla Porsche #77 di Dempsey-Proton Competition ed alla 911 RSR-19 #56 di AO Racing.

Julien Andlauer e Matteo Cairoli hanno provato a resistere alle varie 488 GTE che si sono distinte sin da subito nella particolare pista giapponese. Assente dal vertice nelle prove libere, invece, la Corvette #33 di Ben Keating/Nico Varrone/Nicky Catsburg, già matematicamente campioni dopo l’evento di Monza.

Domani la FP3 e le qualifiche, domenica la gara che scatterà alle 4.00am (orario italiano).

Luca Pellegrini