Torna il FIA World Endurance Championship con la 6h del Fuji, penultima prova della stagione 2023. Regna l’incertezza alla vigilia di un evento che potrebbe matematicamente incoronare Toyota al vertice della serie, una missione non scontata contro Ferrari che tenterà in tutti i modi di prolungare la bagarre fino alla finalissima in Bahrain.

Seguite con noi la cronaca live della sfida giapponese, round che indubbiamente regalerà anche battaglie in LMP2 ed in GTE. La classe citata è già nelle mani di Corvette Racing che a Monza ha ottenuto il titolo con Ben Keating/Nico Varrone/Nicky Catsburg.

Luca Pellegrini