Dopo una lunga attesa tutto è pronto per il centenario della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Cresce attesa per la gara più importante del mondo, una prova da non perdere che che scatterà alle 16.00.

Ferrari scatterà dalla pole position con Nicklas Nielsen #50 davanti a James Calado #51. Le due 499P dettano il ritmo precedendo Toyota, Porsche e la seconda auto nipponica che nel finale della qualifica di giovedì ha tentato in tutti i modi di beffare la concorrenza. In pista anche LMP2 e GTE, in scena per l'ultima volta a Le Mans in attesa del debutto delle GT3.

Da Le Mans – Luca Pellegrini