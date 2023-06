Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (Ferrari AF Corse #51) e Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8) si contendono la 24h Le Mans a sette ore dalla conclusione. Regna l’incertezza in Francia, una competizione particolarmente interessante che resta ancora tutta da scrivere.

Il passare delle ore ha visto arrivare anche i primi problemi tecnici. Dopo Porsche è toccato a Ferrari che ha dovuto arrendersi con l’auto #50 in seguito ad un danno all’ERS. Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco hanno perso diversi passaggi, una spiacevole situazione dopo una prima parte d’evento semplicemente perfetta.

Toyota #8, Peugeot #94, Ferrari #51 e Cadillac Racing #2 sono rimasti in bagarre per il successo, una lotta a distanza particolarmente interessante con i giapponesi e gli italiani leggermente favoriti.

Il cerchio si è ristretto nel cuore della notte, Peugeot ha infatti alzato bandiera bianca dopo un contatto contro le barriere della ‘chicane Daytona’. Gustavo Menezes ha perso il controllo della propria 9X8, l’impatto con le barriere è stato inevitabile.

The #94 Peugeot hit the barrier at Hunaudières. The car has made it back to the pits and is in the garage.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary | @peugeotsport pic.twitter.com/8M59Mpa22F

— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2023