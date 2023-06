Ci avviciniamo all’ultimo atto del duello tra Ferrari e Toyota per la conquista della 24h Le Mans, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 conducono le danze a 4h dalla fine, leader davanti a Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8). Tutto resta ancora da scrivere in Francia.

Ferrari vs Toyota senza sconti

La battaglia si è animata a 6h dalla conclusione della prova con un problema ai box da parte della Ferrari #51. Alessandro Pier Guidi è tornato in pista alle spalle di Sébastien Buemi #8, la coppia ha iniziato a battagliare nel traffico del ‘Circuit della Sarthe’.

La sfida è entrata nel vivo, il piemontese non ha perso l’occasione per prendere il comando delle operazioni con un bellissimo sorpasso all’esterno della ‘chicane Michelin’. Lo svizzero ha dovuto accodarsi alla 499P #51, una battaglia senza esclusioni di colpi che ci ha tenuti incollati allo schermo fino alla fine.

Lead change! @FerrariHypercar now in P1️⃣

Pier Guidi just gets ahead of Buemi's #8 Toyota. What a fight! 👊#LeMansCentenary pic.twitter.com/8Wqlec94Ys — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Nelle altre categorie: Inter Europol Competition e Iron Dames resistono

Situazione intatta in classe LMP2 ed in GTE con Inter Europol Competition che mantiene il controllo delle operazioni. Jakub Smiechowski/Fabio Scherer/Albert Costa #34 sono ancora davanti alla prima delle due auto di WRT (#41), unici che sembrano in grado di impensierire i polacchi di testa.

Tesissima anche la situazione in GTE con Corvette Racing che prova ad inseguire la Porsche #85 delle Iron Dames. Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting sono al comando davanti Ahmad Al Harthy/Michael Dinan/Charlie Eastwood (ORT BY TF #25/Aston Martin) ed alla già citata Chevy che molto probabilmente dovrà vedersela nel finale contro la Porsche #56 del nostro Matteo Cairoli (Project 1 – AO #56).

La pioggia non dovrebbe essere una variabile quest’oggi. Il condizionale resta d’obbligo, ma a differenza di ieri il cielo appare più limpido. Cresce l’attesa per un finale che si prospetta oltremodo interessante, una conclusione da urlo per il centenario della gara automobilistica più famosa del mondo.

Luca Pellegrini – Da Le Mans