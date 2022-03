Valentino Rossi è diventato papà. L’annuncio della nascita di Giulietta Rossi è stato svelato dalla mamma Francesca Sofia Novello con una foto sul suo profilo Instagram, accompagnata dalla frase “Mamma e babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”.

La notizia della nascita della primogenita del nove volte campione Valentino Rossi e della modella Francesca Sofia Novello arriva in una giornata significativa per il motociclismo e per i tifosi del Dottore: oggi con le prove libere a Qatar è iniziata ufficialmente la stagione 2022 della MotoGP, la prima senza Rossi dopo 26 anni. Una casualità che dimostra ancora una volta come il legame del Dottore con la MotoGP sia qualcosa di magico.

La gravidanza di Francesca era stata annunciata, anche in quell’occasione su Instagram, con un post in cui “Il Dottore”, dopo un’attenta visita, confermava la dolce attesa di una bambina. Rossi aveva festeggiato la notizia durante il GP di Misano 2021 con un casco celebrativo con un fiocco rosa dedicato alla figlia in arrivo, firmato da Aldo Drudi, il designer di fiducia di Rossi.

Subito dopo l’annuncio, i social hanno inondato di congratulazioni i neogenitori, tra piloti, sportivi e personaggi famosi. Uccio Salucci, amico e Team Director del Mooney VR46 Racing Team, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento ed emozionato. Ho detto a Vale che sono felicissimo e che sarà una figata! Io sono papà e so cosa li aspetterà: sarà una bellissima esperienza”

Congratulazioni a Valentino e Francesca per la nascita di Giulietta da parte di tutto il team di LiveGP!

Victoria Ortega Cabrera