In occasione del centenario della 24h Le Mans è andata in scena anche la seconda prova della Michelin Le Mans Cup, campionato che regolarmente gareggia sul ‘Circuit della Sarthe’ prima della competizione automobilistica più importante al mondo.

La 18ma puntata di ‘A Ruota Libera‘ ha regalato diversi spunti anche all’esterno della Francia, citiamo infatti anche la tappa a Vallelunga della Porsche Carrera Cup Italia. Interessante anche quanto accaduto in America con l’interessante prova della NASCAR Xfinity Series a Sonoma.

Michelin Le Mans Cup, Virage e COOL Racing al top, prima volta per Valentino Rossi

Martin Rich/Manuel Espirito Santo (Virage #58) e David Droux/Luis Sanjuan (COOL Racing #97) si sono imposti nelle due prove di Le Mans della Michelin Le Mans Cup. Le due squadre si sono imposte rispettivamente nella prima e nella seconda competizione, mentre in GT3 è stata BMW a dominare con WRT.

Giovedì sera il Team Virage ha fatto la differenza dopo la sosta ai box, la Ligier #56 ha tenuto testa a John Melsom/Matthew Bell (DKR Engineering #4) ed a Audunn Gudmundsson/Colin Noble (Team Thor#77). Decisamente più semplice, invece, il successo di Max Hesse/Tim Wale in GT3, la coppia dell’équipe di Vincent Vosse ha tenuto testa su Timothy Creswick/ Anders Fjordbach (HCR With CaffeineSix #86/Porsche) e Valentin Hasse-Clot/Arnold Robin (Racing Spirit of Léman #10/Aston Martin).

Circuit de la Sarthe + 58-car grid = action everywhere on track! 👌 Enjoy our highlights from Race 1 of the 2023 Road to Le Mans. What was your favorite moment of the competition?#RoadtoLeMans #LMC #Michelin pic.twitter.com/yyKJzx12Gu — Le Mans Cup (@LeMansCup) June 13, 2023

Molto particolare anche la seconda corsa, caratterizzata nella classe regina dall’affermazione di David Droux/Luis Sanjuan dopo una lunghissima bagarre contro Torsten Kratz/Leonard Weiss (WTM by Rinaldi Racing #11). L’attenzione di tutti è stata rivolta in GT3 con l’assalto di Valentino Rossi al successo dopo un ottimo stint di Jérôme Policand.

Il #46 di BMW si è conteso il successo contro la già citata Porsche #86 di HCR With CaffeineSix, l’ex centauro non ha avuto problemi a beffare la vettura tedesca all’impegnativa piega di Tertre Rouge. Terzo posto, invece, per George Kurtz/Russell Ward (Winward Racing #57/Mercedes).

It's a fairytale day for @ValeYellow46, @followWRT and Jérôme Policand in Le Mans! 🤩 They are victorious at #RoadToLeMans Race 2 in the GT3 category. What a moment! Watch the podium ceremony LIVE: https://t.co/BfE4gQ0Ea9#LMC #RoadToLeMans @BMWMotorsport pic.twitter.com/l245kmdJiq — Le Mans Cup (@LeMansCup) June 9, 2023

Da segnalare, invece, una significativa sanzione per la Ferrari #51 di AF Corse, leader effettivo della race-2 che ha subito una penalità per un’infrazione nella seconda metà della competizione. Kei Cozzolino/Hiroshi Koizumi hanno dovuto incoronare la M4 GT3 di WRT, due volte a segno nel fine settimana più importante della Michelin Le Mans Cup.

Prossima tappa a Le Castellet a metà luglio.

Porsche Carrera Cup Italia, Vallelunga: Quaresmini saluta Roma da leader del campionato

Simone Iaquinta e Gianmarco Quaresmini trovano il successo a Vallelunga nella Porsche Carrera Cup Italia. Il secondo atto della stagione regala emozioni, una sfida particolarmente interessante che ha visto il primo cambio in vertice alla graduatoria assoluta vista l’assenza di Larry ten Voorde.

View this post on Instagram A post shared by Porsche Carrera Cup Italia (@carreracupitalia)

Sabato una rocambolesca race-1 ha visto molte neutralizzazioni ed una conclusione in regime di bandiera rossa per pioggia. Dopo una carambola al via che ha coinvolto principalmente Leonardo Caglioni e Jorge Lorenzo, la prova è stata vinta da Simone Iaquinta, abile a respingere ogni assalto da parte di Giorgio Amati e Gianmarco Quaresmini.

Quest’ultimo si rifarà nella giornata di domenica dominando la scena dalla prima all’ultima tornata. Il lombardo, veterano della categoria riservata al monomarca tedesco, ha tagliato il traguardo davanti a Matteo Malucelli ed ad Amati, rispettivamente in seconda e terza piazza sotto la bandiera a scacchi.

Prossimo round ad inizio luglio al Mugello (7-9 luglio)

NASCAR Xfinity Series, Sonoma: Armirola mette tutti in riga

Aric Armirola ha vinto la prima prova della storia della NASCAR Xfinity Series in quel di Sonoma. L’americano, regolarmente presente nella NASCAR Cup Series, ha messo tutti in riga nel finale con la propria Ford Mustang, meritatamente a segno con RSS Racing.

Prima gioia assoluta per il team in questione, quarta di sempre per il nativo dello Stato della Florida che non vinceva nella categoria dall’evento di Talladega del 2017. Seconda piazza conclusiva per AJ Allmendinger (Gabriel Glas Chevrolet #10), terza per Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #17) davanti a Ty Gibbs (He Gets Us Toyota #19).

Nella prossima puntata…

BTCC (Oulton Park) e British GT (Snetterton) sono i due campionati da tenere in considerazione per quanto riguarda il Regno Unito, mentre da Darwin tornerà il Supercars Championship. In scena anche il GT Open (Budapest), il GTWC Asia (Fuji) ed il GTWC America, in scena al VIR per una nuova tappa da non perdere. Azione anche al Nuerburgring per la quarta sfida del NLS.

Luca Pellegrini