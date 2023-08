Un ‘salto’ in Scozia a Knockhill con il BTCC, protagonista della 27ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Non sono mancate le emozioni nel Regno Unito al termine di un week-end che ha visto in pista anche il Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS (Queensland Raceway), la NASCAR Xfinity Series (Indianapolis RC) e la NASCAR Truck Series (Lucas Oil Indianapolis Raceway Park).

BTCC, Knockhill: Sutton limita i danni ed allunga

Ash Sutton allunga in campionato a Knockhill al termine di uno spettacolare fine settimana per quanto riguarda il Kwik Fit British Touring Car Championship. Il portacolori di Ford approfitta di alcuni errori da parte dei rivali per segnare dei punti importanti nella serie.

BTCC, Knockhill gara-1: Hill ringrazia Ingram, 5° Sutton

La pioggia è stata la variabile principale della race-1, una sfida che è iniziata con un bellissimo duello per la prima posizione tra Ash Sutton (NAPA Racing UK #116 Ford) e Josh Cook (One Motorsport with Starline Racing #66 Honda).

Quest’ultimo, grazie a più secondi di ibrido a disposizione, si è messo all’attacco del pluricampione della serie prendendo presto la vetta delle operazioni. La pioggia è arrivata dopo pochi minuti nel secondo segmento della pista, molti hanno iniziato subito a fermarsi in pit road.

La bagarre, nel frattempo, è proseguita con Sutton e Cook che non si risparmiavano davanti a Tom Ingram (BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8 #1 Hyundai) e Jake Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport #24 BMW). I due si sono uniti alla ‘festa’ per il primato, Ford ha ripreso le redini della competizione con una pista sempre più bagnata.

Hill e Ingram hanno iniziato nell’ordine ad entrare ai box per cambiare gomme, Sutton e Cook si sono toccati in curva 1 con la Honda che ha colpito le barriere dopo la discesa che caratterizza le prime pieghe dell’impianto scozzese. La Safety Car non tarderà ad entrare in pista, costretta ad intervenire dopo un danno per Michael Crees (Autobrite Direct with Millers Oils #777 Cupra).

La neutralizzazione condannerà NAPA Racing UK, Sutton dovrà infatti rientrare ai box durante il periodo di bandiera gialla perdendo più posizioni del previsto. L’inglese si ritroverà in nona piazza, la SC resterà in pista in seguito ad un secondo incidente dopo un giro di green flag che ha condannato la Toyota Corolla di Rory Butcher e la Honda di Aiden Moffat

La race-1 di Knockhill è ripartita per i due giri conclusivi, Ingram ha meritatamente colto il successo amministrando la propria posizione su Jake Hill e Tom Chilton con la seconda Hyundai del BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8. 7mo posto per Sutton, abile in due passaggi a recuperare due posizioni in vista della seconda prova della giornata.

La musica è cambiata nel post gara con Ingram che non ha passato le verifiche tecniche. Hill ha di conseguenza ereditato la vittoria e la seguente pole-position per la seconda prova, il britannico di BMW ha preceduto Andrew Watson (CarStore Power Maxed Racing #11 Vauxhall Astra) e Stephen Jelly (Team BMW #18). Out Ingram e Chilton, sesto Sutton.

BTCC, Knockhill gara-2: Hill x2

Jake Hill ha concesso il bis nella gara-2 respingendo ogni ipotetico attacco da parte di Sutton. Il portacolori di BMW ha respinto la Ford dell’avversario, abile nei primi giri a risalire subito dalla sesta posizione.

Stephen Jelly è arrivato terzo precedendo Árón Taylor-Smith (CarStore Power Maxed Racing #40 Vauxhall Astra) e Daniel Lloyd (Autobrite Direct with Millers Oils #123 Cupra). 10mo posto in rimonta per Ingram, da ultimo ad un fondamentale posto nella Top12 in vista dell’inversione dello schieramento per race-3.

Da rimarcare una SC al via per un incidente da parte di Jade Edwards (One Motorsport with Starline Racing) ed un’uscita di pista nei minuti finali per Colin Turkington (Team BMW). Il pluricampione del BTCC è finito contro le barriere di curva 4 dopo un contatto con Dan Cammish (NAPA Racing UK).

BTCC, Knockhill gara-3: Sutton sotto il diluvio

Dopo una gara-2 completamente asciutta, la race-3 è stata posticipata per un violento acquazzone che si è abbattuto a Knockhill. Il meteo è tornato protagonista nella selettiva pista scozzese, una delle più amate del calendario.

Ronan Pearson (BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8 #14 Hyundai) ha condotto le danze dopo quattro giri di Safety Car, leader davanti a Ricky Collard (TOYOTA GAZOO Racing UK #37), Daniel Lloyd, Árón Taylor-Smith e Stephen Jelly.

La prima vera neutralizzazione della prova è arrivata dopo otto tornate con un incidente per Nick Halstead (BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8 #22 Hyundai). La competizione è ripresa, Ash Sutton ha provato a strappare la seconda piazza a Lloyd.

La Ford #116 si è messa all’inseguimento della testa della corsa, mentre Hill usciva dalla bagarre per la Top5 dopo un tamponamento all’hairpin del teammate Jelly. Errore da parte del #24 del brand bavarese, nuovo significativo passo falso nella bagarre per il titolo.

Sutton conquisterà il comando delle operazioni al termine del 13mo passaggio, Ingram regalerà spettacolo per agguantare un posto sul podio dopo lo start dalla 10ma posizione. Il #1 di Hyundai guadagnerà lentamente posizioni, fatto non banale nella bagnata Knockhill.

Cook è arrivato secondo, Ingram terzo davanti a Pearson, Collard e Dexter Patterson (Re.Beverages and Bartercard with Team HARD #17 Cupra). 14mo Jake Hill, pilota che dopo le due affermazioni in race-1 e race-2 sembrava poter tornare con forza in lotta per il titolo.

Dopo Knockhill, il BTCC si sposterà nel disegno ‘GP’ del tracciato di Donington Park, disegno specifico che non viene utilizzato dalla categoria dal 2002.

GTWC Australia, Talbot ed Hofer continuano la lotta per il titolo in Queensland Raceway

Geoff Emery/Max Hofer e Liam Talbot/Garth Tander si dividono il bottino in Queensland Raceway al termine del penultimo atto del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Audi domina la scena, Hofer e Talbot di contenderanno il titolo nell’epilogo di fine novembre tra i muretti di Adelaide.

La prima corsa è stata controllata da Emery/Hofer (Jamec Racing #75 Audi), perfetti nella seconda parte della prova ad amministrare la scena davanti a Yasser Shahin/Garnet Patterson (EMA Motorsport #1 Porsche) e Prince Abu Bakar Ibrahim/Jamie Whincup (Triple Eight Race Engineering/JMR #88 Mercedes).

Decisamente più interessante la race-2 di domenica con Hofer che ha completato al secondo posto davanti alla già citata Mercedes AMG GT3 #88 del Triple Eight. Quest’ultima auto si collocava davanti a tutti fino a 3 minuti dalla fine quando, all’ultima impegnativa piega, Prince Abu Bakar Ibrahim è stato spinto in testacoda da Talbot. Il #65 di Audi ha subito una sanzione per la discutibile manovra ai danni del rivale, l’australiano è stato in grado di concludere in ogni caso davanti ad Hofer/Emery.

Lunghissima pausa ora per la categoria oceanica di SRO che tornerà in scena a fine novembre per il championship decider di Adelaide in compagnia dell’epilogo del Supercar Championship.

NASCAR Xfinity Series, Indianapolis: Gibbs mette tutti in riga

Ty Gibbs mette tutti in riga ad Indianapolis al termine di una resa ancora più avvincente dall’arrivo della pioggia. Il pupillo del Joe Gibbs Racing, regolarmente presente a tempo pieno nella Cup Series da quest’anno, ha fatto la differenza concludendo davanti a Sam Mayer (Huck’s Market Chevrolet #1) ed ad AJ Allmendinger (LeafHome Water Solutions Chevrolet #10).

L’autore della pole-position ha dovuto inchinarsi alla concorrenza, la seconda metà della competizione ha ribaltato le carte in tavola. L’esperto californiano ha firmato la prima e la seconda Stage, frazioni letteralmente dominate sui rivali.

Tra una settimana la classica prova nel Glen, altro road course che ha bisogno di poche presentazioni.

NASCAR Truck Series, LOR: Majeskyi padrone della scena nella prima dei Playoffs

Ty Majeski domina la scena a Lucas Oil Indianapolis Raceway Park e vince la prima prova dei Playoffs per quanto riguarda la NASCAR Truck Series. Terza affermazione in carriera per il #98 del gruppo che diventa automaticamente il primo pilota ad accedere di diritto al ‘Round of 8’ dei Playoffs.

Più di 150 passaggi al comando nella notte per l’americano che dopo aver primeggiato in Stage 1 e 2 ha saputo confermarsi al vertice anche nell’ultima parte di prova. Christian Eckes (NAPA Auto Care Chevrolet #19), autore della pole-position che solo nella seconda metà della prova riuscirà a tornare tra i migliori della graduatoria.

A career best, 179 laps led and the checkered flag! @TyMajeski | @ThorSportRacing pic.twitter.com/tyeZuUj5JA — NASCAR CRAFTSMAN Trucks (@NASCAR_Trucks) August 12, 2023

Layne Riggs (Infinity Communications Group Chevrolet #7), Carson Hocevar (Worldwide Express Chevrolet #42) e Zane Smith (Boot Barn Ford #38) hanno concluso nell’ordine, mentre è da menzionare il risultato del neozelandese Shane van Gisbergen. Debutto e 19mo posto assoluto per il pluricampione del Supercars Championship, presente per la prima volta in carriera in una prova su ovale.

A fine agosto la prova di Milwaukee Mile prima dell’Elimination race del Kansas.

Nella prossima puntata…

Oltre al DTM al Lausitzring ci sarà da divertirsi con il Fanatec GT World Challenge Powered by AWS, in pista in Asia ed in America tra Okayama ed Elkhart Lake (Road America). Spazio anche all’Australia con il Supercars Championship in scena al ‘The Bend’.

Luca Pellegrini