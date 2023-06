Peter Hickman vince il Senior TT 2023 con un giro incredibile, alla media di 135.507 miglia orarie. Dean Harrison finalmente beffa Michael Dunlop, che dovrà attendere il prossimo anno per pareggiare il numero di vittorie con lo zio Joey

Come James Bond, arriva dopo che era stato dato per perdente. Peter Hickman vince il Senior TT con distacco nei confronti della competizione, andando a stampare un 135.507 miglia orarie che diventa il best di categoria. Per Peter il miglior giro è ancora quello della Superstock, ma nuovamente il missile del team FHO Racing BMW ha dimostrato che sulle “big bike” l’uomo da battere è lui. Terzo TT vinto per “Hickey”, tredici in totale in carriera, il più importante di tutti proprio oggi.

DEAN HARRISON FINALMENTE DAVANTI

Grande soddisfazione anche per Dean Harrison, che dopo una vera e propria mambassa di terze piazze oggi finalmente conquista il secondo gradino del podio. Pesa però il distacco: il capolista è arrivato ben 20 secondi prima del resto del podio, gestendo gli ultimi giri di una gara in cui lo strappo è arrivato prima del primo pit stop. Molto più difficile è stato invece il confronto per la piazza d’onore.

DUNLOP AD UN SOFFIO

Per Michael Dunlop bisognerà attendere il 2024 per poter pareggiare il numero di vittorie al TT con lo zio Joey. La terza posizione dell’ultimo Dunlop a correre sull’isola è arrivata dopo una lotta serratissima con Harrison. Tra i due, al traguardo, è ballato poco meno di mezzo secondo. Sui sei giri di gara del Senior TT 2023, l’unico a fare una vera differenza è stato Hickman, con poca possibilità di replica da parte dei competitors. Ottime le prestazioni di Conor Cummins, travagliato da problemi fisici ma quarto al traguardo, e di Joshua Brookes, conoscenza del BSB e ultimo a chiudere la top5. Seguono Hillier, MC Guinness, Johnson, Todd e Hodson.

