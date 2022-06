Terzo giorno di gare al TT che premia Peter Hickman sulla Paton S1-R del team Vas Engine Racing, il pilota inglese ha duellato per oltre due giri con Michael Dunlop. Il pilota nord irlandese è stato poi costretto al ritiro a causa di un problema sulla sua Paton. Storico podio di Lee Johnson con l’Aprilia RS660 che torna sul podio del TT per la prima volta dal 1997. Terza posizione e primo podio sull’Isola di Man per Paul Jordan. Rinviata a domani gara2 della Supersport

SUPERTWINS TT: HICKMAN FA TRE, ROTTURA PER DUNLOP

E’ stata una gara incredibile quella della classe Supertwins TT con Michael Dunlop e Peter Hickman che per oltre due giri si sono sfidati sul filo del centesimo. Sfortunatamente per il pilota nordirlandese un guasto alla sua Paton S1-R all’inizio del terzo giro lo ha tolto dalla possibilità di conquistare il suo ventunesimo TT. Senza Dunlop ad impensierirlo Peter Hickman, anch’esso su Paton, ha potuto gestire il margine di quasi due minuti su Lee Johnson che con l’Aprilia RS 660 conquista uno storico podio per la casa di Noale. Per Aprilia è il primo podio al TT dal 1997 quando John McGuinness conquistò la vittoria nella classe 250. Sale sul podio del TT per la sua prima volta Paul Jordan che nell’ultimo giro si prende il podio ai danni di Pierre Yves Bian.

Quinta piazza per Michael Rutter che ha chiuso con un solo secondo di vantaggio su Rob Hodson. Settimo James Hind davanti a Dominic Herbetson con Michael Evans e Xavier Denis a chiudere i dieci. Purtroppo ritiro per il nostro Stefano Bonetti e la sua Aprilia RS 660 nel corso del secondo giro a Ballaugh. Stesso punto dove un giro più tardi si fermerà anche Michael Dunlop dicendo addio alla sua corsa.

Gara2 della Supersport in programma in serata è stata rinviata a domani mattina alle ore 13:30 a causa delle avverse condizioni meteo. Però viste le previsioni poco favorevoli anche per domani potrebbe subire un nuovo spostamente. Peter Hickman dovrà dunque aspettare domani per per provare a centrare il quarto successo in questo TT dopo la vittoria nella Superbike domenica e nella Superstock di lunedì.

Mathias Cantarini