Sarà una sfida ad alto tasso di adrenalina quella che il Time Attack Italia si prepara a vivere nel corso della stagione 2024. L’emozionante caccia al giro veloce tornerà in azione anche quest’anno in occasione della sua dodicesima edizione, contraddistinta da un mix di novità e da un calendario di primissimo livello.

Dopo la sequenza di record abbattuti lo scorso anno, sono già numerosi i concorrenti che hanno confermato la propria presenza anche per la nuova annata, ponendo le basi per un sold-out annunciato in termini di partecipazione. A tale scopo, l’organizzazione guidata da Andrea Scorrano ha già provveduto ad aprire le iscrizioni al campionato, mentre per le singole tappe vi saranno soltanto limitati a disposizione per le wild-card.

IL VIA PER LA PRIMA VOLTA IN AUSTRIA

Il calendario si articolerà complessivamente sull’arco di sei eventi, anche in questa occasione in programma presso autodromi di grande fascino e prestigio. Per la prima volta nel corso della propria storia, la stagione del Time Attack Italia scatterà in terra austriaca e più precisamente dal Red Bull Ring, il magnifico circuito situato nel cuore della Stiria e già presente nelle due ultime edizioni della serie tricolore. I motori lungo i 4318 metri del tracciato di Spielberg si accenderanno nella giornata di Domenica 28 Aprile, dando quindi ufficialmente il via alla sfida in programma tra le varie classi. Il secondo atto andrà invece in scena nel primo weekend di Giugno, quando sarà la riviera romagnola ad accogliere i bolidi del campionato nella sfida sul Misano World Circuit in programma il 2 Giugno.

Dopo la pausa estiva, i motori del Time Attack Italia torneranno a rombare il 7/8 Settembre sui 4085 metri dell’Autodromo Vallelunga, situato a breve distanza dalla Capitale, mentre soltanto due settimane più tardi i protagonisti del campionato torneranno nuovamente in azione sul circuito intitolato a Marco Simoncelli di Misano Adriatico, per il quarto round previsto Domenica 22 Settembre. Il quinto appuntamento della stagione si svolgerà quindi nello spettacolare scenario del Mugello Circuit, con i saliscendi del tracciato toscano che incoroneranno i campioni della stagione 2024. In aggiunta a questi eventi già programmati, verrà anche svolto un round sull’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola (con data ancora da stabilire), esclusivamente riservato alle categorie autorizzate.

L’ORGANIZZATORE: “MASSIMO SFORZO, PRONTI PER UNA GRANDE STAGIONE”

Queste le parole di Andrea Scorrano, organizzatore del Time Attack Italia: “Siamo davvero eccitati nel presentare il calendario della stagione 2024! Abbiamo davvero fatto un grande sforzo in termini organizzativi ed ora siamo pronti per regalare ai nostri piloti la stagione più emozionante di sempre. Già in questa prima fase le iscrizioni sono andate oltre le aspettative, per cui rimangono già sin d’ora pochissimi posti liberi per raggiungere il sold-out!

Con queste premesse – prosegue Scorrano – non possiamo che augurarci di vivere un’annata indimenticabile: punteremo a valorizzare ogni aspetto, compresi quelli legati alla comunicazione del campionato sui vari canali Social e non solo, per supportare al meglio questa nuova annata e non lasciare nulla al caso. Un ringraziamento va fin d’ora a tutti coloro che hanno deciso di gareggiare nel nostro campionato, così come a tutti gli sponsor, ai circuiti e ad ACI Sport per la collaborazione: non vediamo l’ora che i motori tornino ad accendersi!”