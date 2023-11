Sydney, Bathurst e Macau attendono il TCR World Tour, tre eventi in successione che eleggeranno il campione 2023. Ci sarà da divertirsi tra Australia ed Asia, tre piste completamente differenti che seguono un’interessantissima parentesi sudamericana che abbiamo commentato a fine agosto.

Il Sydney Motorsport Park apre il programma della parte conclusiva del 2023 con Hyundai davanti a tutti. Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse #111) ha 270 punti all’attivo contro i 166 di Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co #168) ed i 247 di Rob Huff (Audi Sport Team Comtoyou #179).

Hyundai prova a confermarsi nel TCR World Tour

Regna l’incertezza su cosa accadrà in Oceania con Audi che ha mostrato di poter essere un rivale temibile dopo in South America. I tracciati inediti di ‘El Pinar’ (Uruguay) e di ‘La Pedrera’ (Argentina) hanno modificato i valori in campo e finalmente anche Honda ha saputo imporsi con Néstor Girolami (Squadra Martino Racing #129), quinto in campionato con 220 punti contro i 243 di Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse #196).

Occhi puntati come sempre anche su Ma QingHua (Cyan Racing Lynk & Co#155) e Santiago Urrutia (Cyan Racing Lynk & Co #112), molto competitivi nelle ultime due uscite anche se già ampiamente fuori dalla contesa per il titolo. Situazione simile anche per Frédéric Vervisch, presente con la seconda Audi ufficiale.

Il TCR World Tour incontra il TCR Australia

Attenzione come sempre ai piloti ‘locali’ che possono fare la differenza a Sydney e soprattutto a Bathurst. In merito segnaliamo la presenza di Josh Buchan (HMO Customer Racing Hyundai #30), Tony D’Alberto (Wall Racing Honda #1), Bailey Sweeny (HMO Customer Racing Hyundai #130) e Aaron Cameron (Garry Rogers Motorsport Peugeot #18), protagonisti assoluti che dall’opening round hanno saputo fare la differenza sui rivali.

Il TCR World Tour trova l’Australia ed un nuovo format molto particolare. Dopo le qualifiche ‘tradizionali’ con due turni che premiano i migliori 12 in Q2, avremo ben tre competizioni da 30 minuti che caratterizzeranno il fine settimana. Discorso differente per il seguente evento di Mt. Panorama che vedrà ben tre gare da 21 tornate (più di 30 minuti).

Luca Pellegrini