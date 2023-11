Will Brown e Rob Huff si dividono il bottino a Sydney nel TCR World Tour, in pista per la prima volta in Oceania con il TCR Australia. Audi si impone in tutte le tre competizioni in programma, mentre Norbert Michelisz (Hyundai) resta al comando della classifica assoluta con ancora due competizioni da disputare tra Bathurst e Macau.

TCR World Tour, Sydney race-1: Brown precede Azcona tra la pioggia

Ben Bargwanna (Burson Auto Parts Racing / Garry Rogers Motorsport Peugeot #91) ha perso subito la pole-position nel corso del primo passaggio a favore di Will Brown (Melbourne Performance Centre Team Liqui Moly Audi #9), volto noto anche del Supercars Championship.



L’australiano ha tentato di scappare insieme a Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse #196), mentre Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse #105) precipitava in classifica dopo un contatto nel cuore dello schieramento. Out nei primi passaggi anche Tony D’Alberto (Honda Wall Racing #1), campione in carica del TCR Australia spinto fuori in curva 1 da una delle tante Hyundai presenti in pista.

La pioggia cambia le carte in tavola

Dopo una breve Safety Car, chiamata in pista per un problema Zac Soutar (Team Soutar Motorsport Audi #10), la competizione è ripresa in corrispondenza dell’arrivo della pioggia, i problemi sono stati molteplici con gran parte dei piloti che sono finiti nell’erba di curva 2.

I commissari sportivi hanno inserito una bandiera rossa per permettere a tutti di cambiare le gomme, Brown è tornato di diritto al comando delle operazioni davanti ad Azcona, Rob Huff (Audi Sport Team Comtoyou #179) e Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co #168) e Ma Qing Hua (Cyan Racing Lynk & Co #155).

Il francese, out dalla Top10 in qualifica ed il cinese hanno beffato il britannico ed hanno tentato di riprendere la coppia di testa, una missione quasi impossibile. Brown ha condotto le danze fino alla bandiera a scacchi, il #9 dello schieramento ha vinto la prima sfida di sempre del TCR World Tour in Oceania. Secondo posto per Azcona, terzo per Ehrlacher davanti a Qing Hua.

I know some of youse were on the Gold Coast last weekend, but I reckon our Friday night was wilder 🫨#SpeedSeriesAU #RaceSydney #StanSportAU pic.twitter.com/NvUGQZ9FsO — Shannons SpeedSeries (@SpeedSeriesAU) November 3, 2023

La graduatoria è cambiata dopo la bandiera a scacchi con una sanzione inflitta ad Ehrlacher. Il cinese Ma Qing Hua ha quindi ereditato la Top3 davanti a Huff e Frédéric Vervisch (Audi Sport Team Comtoy #122). Quest’ultimo è balzato successivamente secondo, i commissari hanno infatti penalizzato retrocesso terzo Azcona diverse ore dopo la fine della race-1 per weaving behind the safety car.

10ma piazza, invece, per Néstor Girolami (Honda Wall Racing #129), autore automaticamente della pole-position per race-2 dopo una lunga lotta contro Jordan Cox (Schaeffler / Garry Rogers Motorsport Audi #33).

TCR World Tour, Sydney race-2: Brown si ripete anche senza pioggia

Il via di race-2 ha visto una spettacolare lotta per il primato tra Néstor Girolami, Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co #111) e Aaron Cameron (Team Valvoline / Garry Rogers Motorsport Peugeot #18). L’australiano ha avuto la meglio sull’auto giapponese e la vettura cinese, la Peugeot #18 ha tentato di scappare approfittando dell’assenza di bandiere gialle.

La musica cambierà nel corso del quarto passaggio con l’uscita di scena di Girolami, fermo nel cuore del secondo settore dopo un problema. L’argentino ha dovuto alzare bandiera bianca pochi minuti dopo l’uscita di scena di Azcona, tradito al via da un significativo passaggio sull’erba di curva quattro. Difficoltà anche per Ehrlacher, out in curva 2 dopo un contatto con Cox.

Il restart ha visto Cameron davanti a Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse #105) ed a Björk, l’australiano ha saputo nuovamente allungare grazie ad un contatto in curva 2 tra l’ungherese e lo svedese. Le due auto hanno dovuto arrendersi, Huff ha ereditato la seconda piazza davanti a Brown ed a Vervisch.

Il finale ha visto un solo uomo al comando: Will Brown. Il #9 di Erebus Motorport per il Supercars Championship ha fatto nuovamente la differenza nell’impianto di Sydney, l’Audi targata Melbourne Performance Centre Team Liqui Moly ha vinto nuovamente precedendo all’arrivo Huff e Vervisch.

Quinto posto per Michelisz, abile a precedere Josh Buchan (HMO Customer Racing Hyundai #30), Bailey Sweeny (HMO Customer Racing Hyudnai #130), Cameron, Tom Oliphant (Autoglym Team / Ashley Seward Motorsport (Lynk & Co #115), Ehrlacher e Santiago Urrutia (Cyan Racing Lynk & Co #168).

TCR World Tour, Sydney race-3: Huff contro tutti, Audi regna in Australia

Huff ha provato subito ad allungare allo spegnimento dei semafori, il veterano inglese ha approfittato al meglio di una partenza da dimenticare da parte di Brown. Il #9 del TCR Australia ha ceduto il passo al rappresentante di Comtoyou, mentre Michelisz si portava in terza piazza davanti a Vervisch ed ad Azcona.

L’ultima manifestazione del fine settimana, decisamente più lineare rispetto alle altre, ha visto Audi controllare nuovamente la scena, Huff ha saputo imporsi con margine sulla concorrenza. Brown è stato penalizzato per un jump start.

Michelisz hanno completato secondo approfittando di una penalità da parte dell’australiano Brown, il portacolori del Melbourne Performance Centre Team Liqui Moly ha primeggiato in ogni caso nel TCR Australia oltre al terzo posto assoluto. Top4 per Vervisch, il belga ha avuto la meglio su Buchan, Azcona, Ehrlacher e Girolami.

Settimana prossima l’atteso penultimo evento di Mt. Panorama a Bathurst, nuovo round in Australia che precederà di sette giorni il gran finale di Macau.

Luca Pellegrini