Norbert Michelisz vince la prima edizione del TCR World Tour dopo un’appassionate gara-2 in quel di Macao. L’ungherese trionfa tra i muretti asiatici amministrando il proprio margine in campionato, il portacolori di Hyundai festeggia al termine di una prova vinta dall’Audi del belga Frédéric Vervisch. Secondo posto assoluto per Santiago Urrutia davanti a Yann Ehrlacher, entrambi in scena con Lynk & Co.

TCR World Tour Macao gara-2: Huff ed Ehrlacher a ribaltare la situazione

La partenza è stata più che mai concitata con un problema sullo schieramento di partenza da parte di Ken Tian Kai (QMA Motorsports Audi #15), mentre Ben Bargwanna (Team Clairet Sport /Hangcha Racing Audi #71) finiva contro le barriere all’uscita della ‘Mandarin’. La Safety Car è entrata subito in pista, Santiago Urrutia (Cyan Racing Lynk & Co #112) ha tenuto la pole-position davanti a Frédéric Vervisch (Audi Sport Team Comtoyou #122), abile nei primi metri a scavalcare Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co #111).

Presente in quarta piazza provvisoria, invece, Rob Huff (Audi Sport Team Comtoyou #179), sesto sullo schieramento determinato a recuperare 18 punti in una singola gara a Norbert Michelisz. Il magiaro di Hyundai non ha preso particolari rischi al via, la Hyundai Elantra #105 ha completato il primo passaggio in nona posizione davanti all’auto gemella di Mikel Azcona #196.

TCR World Tour Macao gara-2: Audi vs Lynk & Co

Urrutia ha iniziato a difendersi da Vervisch, mentre Björk tentava di tenere testa ad Huff. Un doppio duello ha animato la ripresa delle ostilità durante il quarto passaggio della gara-2 di Macao del TCR World Tour, manifestazione decisiva per l’assegnazione del titolo.

Le due Audi hanno provato ad impensierire le unità di Cyan Racing, più veloci sul rettilineo e quindi avvantaggiate nel segmento che dalla linea del traguardo porta alla ‘Lisboa’. La musica è cambiata nel corso dell’ottavo passaggio con un significativo assalto da parte delle vetture di Comtoyou ai danni delle prime due Lynk & Co 03 FL TCR dello schieramento.

Huff saluta il gruppo, Michelisz campione

L’ottavo giro è stato decisivo per l’assegnazione del TCR World Tour, Huff ha infatti dovuto fermarsi ai box dopo un problema con la propria vettura. Il cofano motore dell’Audi RS 3 LMS TCR #179 si è alzato prima dell’ingresso nel ‘Melco Hairpin’, un problema che ha danneggiato anche il vetro dell’auto. Il britannico, dopo un’apparente piccola toccata alla ‘Donna Maria’ al posteriore di una delle auto di Cyan Racing, ha dovuto arrendersi, Michelisz ha vinto automaticamente il titolo visto l’insufficiente terzo posto provvisorio di Ehrlacher con un una distanza notevole nei confronti di Vervisch e Urrutia.

Il finale non ha modificato la classifica assoluta, il belga Vervisch ha vinto davanti ad Urrutia, Ehrlacher, Björk, Ma Qing Hua (Cyan Racing Lynk & Co #155), Néstor Girolami (MacPro Racing Honda #129), John Filippi (Audi Sport Team Comtoyou #27) e Norbert Michelisz.

Quest’ultimo trionfa dopo una stagione notevole, il 39enne torna a festeggiare dopo aver ottenuto nel 2019 il titolo nel FIA TCR. Il nativo di Himesháza sconfigge Huff ed Ehrlacher, presenti fino all’ultimo in lotta per il primo posto conclusivo.

Norbert Michelisz is the 2023 KUMHO TCR World Tour drivers' champion! After a thrilling Macau finale, Michelisz picks up enough points to finish up ahead of Yann Ehrlacher and Rob Huff in the drivers' standings #TCRSeries #TCRWorldTour pic.twitter.com/TCmauOfVR0 — TCR Series (@TCR_Series) November 19, 2023

Cala il sipario sulla prima edizione del TCR World Tour, format che ha rimpiazzato di fatto il FIA World Touring Car Cup. L’appuntamento è per il 2024, prima del via di una nuova stagione ricordiamo però l’inedita ‘finale World Ranking’ che si svolgerà a Portimao (Portogallo) a marzo tra i migliori piloti turismo al mondo.

Luca Pellegrini