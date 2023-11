Norbert Michelisz vince gara-1 a Macao del TCR World Tour e si conferma leader della classifica generale alla vigilia della finalissima di domani. L’ungherese di Hyundai svetta dalla pole-position davanti a Néstor Girolami (Honda) ed a Rob Huff (Audi), diretto rivale per il titolo visto il sesto posto di Yann Ehrlacher (Lynk & Co).

TCR Macao, gara-1: Hyundai controlla la scena

Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse #105) ha tenuto la pole-position nel primo importante passaggio davanti a Néstor Girolami (MacPro Racing Honda #129) ed ad Rob Huff (Audi Sport Team Comtoyou #179). Quest’ultimo ha tentato subito di passare l’argentino, mentre Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co #168) precipitava in classifica da secondo a 7mo dopo un avvio semplicemente terribile.

Il tridente di testa si è ricompattato dopo la conclusione del secondo giro, Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse #196) si è inserito quarto davanti a Frédéric Vervisch (Audi Sport Team Comtoyou #122) ed a Ma Qing Hua (Cyan Racing Lynk & Co #155).

Huff vs Azcona per il podio, Michelisz controlla la scena

Huff, Mr Macau con le vetture turismo grazie alle sue dieci affermazioni, ha avuto difficoltà a tenere il ritmo dell’ungherese di testa e di Girolami. Il britannico ha dovuto presto lottare contro il ritorno di Azcona, sanzionato dopo le qualifiche in quinta posizione per aver ostacolato l’Audi di Huff nel primo segmento del tracciato.

La lotta si è infiammata tra i muretti del Guia Circuit, le due auto sono entrate in contatto alla frenata della Lisboa dopo un deciso assalto all’esterno da parte dell’iberico di Hyundai. L’ultimo vincitore della storia del FIA WTCR ha impensierito il veterano di Comtoyou Audi, determinato a concludere terzo ed a perdere meno punti possibili in campionato da Michelisz.

‘Norbi’ torna a vincere

Vittoria importantissima in ottica campionato per Norbert Michelisz. L’ex campione del mondo si conferma su Girolami ed Huff, virtualmente secondo alla vigilia del championship decider di domani con 18 punti di ritardo sul rivale di Hyundai. Nella corsa resta matematicamente in gioco anche Ehrlacher, sesto oggi ed attualmente a +20p dalla vetta con la prima delle auto targate Cyan Racing Lynk & Co.

Azcona ha chiuso quarto davanti a Vervisch, Ma, Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co #111), Santiago Urrutia (Cyan Racing Lynk & Co #112) e John Filippi (Audi Sport Team Comtoyou #27). I nove giri previsti per l’evento del TCR World Tour non hanno avuto problemi in pista, solamente due bandiere gialle sono state esposte lungo l’impegnativo percorso non permanente di Macau.

Domani l’ultimo atto del TCR World Tour, evento che si terrà nel cuore della notte italiana alle 3.35 prima della FIA GT World Cup e della FIA F3 World Cup.

Luca Pellegrini