Nuovo week-end di gare per il TCR World Tour in Argentina dopo l’interessantissimo atto in Uruguay a ‘El Pinar’. I protagonisti della serie internazionale si rimettono in gioco contro i piloti del TCR South America, un nuovo duello tutto da seguire.

Il teatro di questo fine settimana è il Autódromo Internacional José Carlos Bassi , street circuit situato a Villa Mercedes (San Luis). Stiamo parlando di un tracciato atipico, percorso di 4.368 km (2.625 miles) intervallati da 18 pieghe.

Cyan Racing ancora davanti, ma attenzione a Hyundai in Argentina

Cyan Racing è la formazione da battere, l’uruguaiano Santiago Urrutia ha fatto la differenza nell’ultimo round disputato insieme al compagno di squadra Ma Qing Hua. I due si sono spartiti le vittorie nelle sfide di domenica scorsa, mentre il francese Yann Ehrlacher è provvisoriamente il leader del campionato con 20 lunghezze su Norbert Michelisz (Hyundai).

Lo spagnolo Mikel Azcona (Hyundai) e il britannico Rob Huff (Audi) seguono nell’ordine alla vigilia di una trasferta importante che precederà i due round in Australia e successivamente la finalissima di Macau in cui storicamente tutto può succedere.

Cyan Racing e Hyundai hanno mostrato di essere leggermente superiori ad Audi Sport che con si ripresenterà anche con Frédéric Vervisch. Il belga è virtualmente 7mo in campionato, presente alle spalle dell’argentino Néstor Girolami (Honda).

Attenzione a quest’ultimo, osservato speciale tra i muretti di casa. Il fratello di Franco Girolami sarà da tenere d’occhio insieme ai connazionali Ignacio Montenegro (Squadra Martino Honda) ed ad Estenban Guerrieri (Bratton Tito Bessone Team Toyota). I due sono protagonisti del TCR South America potrebbero dire la loro in compagnia di Juan Manuel Casella (Squadra Martino Honda), uruguaiano che si è ben distinto nell’ultimo appuntamento disputato ad El Pinar.

Sabato le qualifiche e la gara-1, mentre domenica la seconda sfida sulla canonica distanza dei 30 minuti. Ricordiamo che come sempre tutte le prove del TCR World Tour sono diffuse gratuitamente attraverso il canale YouTube della serie.

Luca Pellegrini