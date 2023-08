Mikel Azcona e Néstor Girolami si dividono le vittorie a La Pedrera, tappa Argentina del TCR World Tour. Lo spagnolo di Hyundai ed il padrone di casa di Honda festeggiano al termine del secondo fine settimana del 2023 in compagni con il TCR South America

TCR World Tour, La Pedrera race-1: Azcona guida la doppietta Hyundai

Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse #196) ha festeggiato all’ultimo giro nella race-1, oltremodo interessante con una pista che progressivamente è andata ad asciugarsi. L’ultimo vincitore del FIA WTCR ha dato spettacolo beffando Rob Huff (Audi Sport Team Comtoyou #179), virtualmente leader della competizione.

Il britannico si è inchinato al portacolori di Hyundai dopo una prima parte stellare. L’esperto inglese era infatti stato in grado nelle fasi iniziali di beffare Azcona, Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse #111) e Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co#168), rispettivamente terzo, secondo e primo in griglia di partenza.

Dopo una prima Safety Car, chiamata per spostare l’auto di Matías Milla (PMO Motorsport #22 Lynk & Co 03), la battaglia si è aperta per il successo con Azcona che progressivamente ha accorciato le distanze su Huff.

Una seconda bandiera gialla, inserita per spostare l’auto di Néstor Girolami (Squadra Martino Racing #129 Honda), ha rimescolato nuovamente le carte in tavola, la race-1 riprenderà infatti con un solo giro conclusivo da disputare.

Il final lap permetterà ad Azcona di attaccare a più riprese Huff che dovrà accontentarsi del terzo posto conclusivo. L’Audi #179 verrà infatti beffata anche da Norbert Michelisz, abile ad approfittare di un errore da parte del rivale

Ma QingHua (Cyan Racing Lynk & Co#155) ha tagliato il traguardo in quarta piazza davanti a Fabián Yannantuoni (Paladini Racing #5 Toyota), vincitore della competizione valida per il TCR South America dopo una bellissima rimonta dalla 12ma piazza. L’argentino si è distinto nel gruppo tenendo testa a Ehrlacher, Juan Ángel Rosso (Paladini Racing #2 Toyota) e Bernardo Llaver (Toyota Team Argentina #17).

Mikel Azcona leads a Hyundai 1-2 in critical race of the KUMHO TCR World Tour at Le Pedrera, with nearly half of the full-time competitors failing to make the finish! #TCRSeries #TCRWorldTour #TCRSouthAmericaBRB 🇦🇷 pic.twitter.com/qa6nEXaPcz — TCR Series (@TCR_Series) August 26, 2023

TCR World Tour, La Pedrera race-2: Girolami si esalta davanti al pubblico di casa

Il via della race-2 vedrà subito l’ingresso della Safety Car per una serie di contatti che vedrà coinvolti diversi protagonisti. Su tutti l’uscita di scena di Fabián Yannantuoni (Paladini Racing #5 Toyota), Matías Milla (PMO Motorsport #22 Lynk & Co 03) e Enrique Maglione (Squadra Martino #15 Honda).

Néstor Girolami, nel frattempo, prenderà in mano la competizione ed al restart davanti all’Audi di Rob Huff ed alla Cyan Racing Lynk & Co di Ma Qing Hua. Il cinese riuscirà a passare il britannico di Audi Sport e nei minuti conclusivi riuscirà a riportarsi anche sulla testa della corsa.

Gli ultimi giri sono stati oltremodo interessanti con il vincitore della race-2 di El Pinar (Uruguay) che proverà in tutti i modi a tornare sul gradino più alto del podio. Il padrone di casa non lascerà margine al portacolori di Cyan Racing che dovrà accontentarsi della seconda piazza conclusiva.

Girolami e Ma sono stati raggiunti sul podio da Huff e Michelisz che nel giro conclusivo spingerà contro le barriere Yann Ehrlacher. Domenica da scordare per il francese che sarà costretto a terminare in 16ma posizione, un incidente che permetterà al magiaro di Hyundai di conquistare la vetta assoluta nel TCR World Tour.

Quinta posizione per Urrutia dopo l’incidente di race-1, sesto per Vervisch davanti a Bjork, e Bernardo Llaver, vincitore nella speciale graduatori del TCR South America. L’argentino ha avuto la meglio sui brasiliani Pedro Cardoso (Bernardo Llaver #42 Hyundai) e Raphael Reis (W2 Pro GP #77 Cupra).

Néstor Girolami takes the first KUMHO TCR World Tour victory for the new Honda Civic Type R FL5 at his home race in Argentina – while it's all change in the standings, as Norbert Michelisz is the new points leader after a dramatic race #TCRSeries #TCRWorldTour pic.twitter.com/AJistHbs5N — TCR Series (@TCR_Series) August 27, 2023

Lunga trasferta oggi per il TCR World Tour che a novembre concluderà la propria stagione agonistica con un trittico tutto da vivere. Si inizierà con l’Australia tra il Sydney Motorsport Park e il mitico Mt. Panorama Circuit di Bathurst, mentre il gran finale sarà tra i muretti di Macau.

Luca Pellegrini