Il TCR World Tour continua il proprio cammino in Australia in quel di Bathurst dopo la spettacolare tappa presso il Sydney Motorsport Park. Il campionato globale riservato alle auto turismo si ripresenta ai nastri di partenza con i protagonisti del TCR Australia, serie che terminerà la propria stagione proprio sul mitico Mt. Panorama.

Tutto può succedere nell’impianto non permanente più noto d’Australia, pista unica nel proprio genere che non ha bisogno di presentazioni. L’esperienza del percorso può fare la differenza, ogni errore può costare caro nei sei chilometri che si snodano all’interno del New South Wales.

TCR Bathurst : un solo punto tra Michelisz ed Huff

Le tre competizioni di Sydney hanno reso ancora più interessante la sfida al titolo. Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse #105) è provvisoriamente il padrone della classifica generale con un solo punto di scarto su Rob Huff (Audi Sport Team Comtoyou #179), la coppia precede Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co #168) e Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse #196).

Il francese e lo spagnolo sono presenti nella graduatoria a 306p ed a 289p contro i 327p dell’ungherese che come gli altri vanta almeno un titolo tra WTCC e WTCR. Leggermente più attardato Frédéric Vervisch, belga di Comtoyou che è forse colui che conosce meglio l’insidioso tracciato di Bathurst tra i piloti che gareggiano all’esterno del TCR Australia.

Will Brown arbitro della lotta del TCR World Tour?

Nella bagarre per il titolo può sicuramente inserirsi anche Will Brown (Melbourne Performance Centre Team Liqui Moly Audi #9), vincitore di due delle tre competizioni disputate a Sydney. Il protagonista del Supercars Championship guarda con fiducia al fine settimana che ci apprestiamo a commentare, week-end particolare con tre competizioni da non perdere. Il 25enne è trasparente nella classifica del TCR Australia visti i già citati impegni nel Supercars, serie che si concluderà tra due settimane tra i muretti di Adelaide dopo lo spettacolare round in Gold Coast.

Menzione speciale prima dell’azione in pista anche per Bailey Sweeny (HMO Customer Racing Hyundai #130), leader della serie locale con 708 punti contro i 679p del compagno di box Josh Buchan #30 ed i 659p di Aaron Cameron (Team Valvoline / Garry Rogers Motorsport Peugeot #18).

Due corse sono indette per la giornata di domenica, una singola il sabato che seguirà le qualifiche. Sarà in ogni caso un fine settimana ricco d’azione, il penultimo per il TCR World Tour che successivamente si dirigerà a Macau per un imprevedibile finale. La diretta verrà proposta come sempre in diretta su YouTube sul canale ufficiale e sulla piattaforma ‘TCR TV’.

Luca Pellegrini