Con solo una settimana di distanza dall’emozionante appuntamento di Vallelunga, il TCR World Tour torna in scena in quel di Budapest per l’ultima gara europea della stagione 2023. Hyundai prova il primo allungo in campionato con Norbert Michelisz, padrone di casa che parte da favorito questo fine settimana.

Saranno moltissimi i tifosi del portacolori di Hyundai nel noto impianto magiaro, tappa fissa da anni del ‘Mondiale turismo’. Il portacolori della formazione ufficiale del brand coreano si colloca attualmente in vetta alla serie dopo sei sfide disputate (tre eventi). L’ex campione del mondo ha 156 punti all’attivo contro i 134 di Yann Ehrlacher (Lynk & Co) ed i 126 di Rob Huff (Audi).

Hyundai cerca di scappare a Budapest

Lo spagnolo Mikel Azcona e lo scandinavo Thed Björk, rispettivamente presenti con Hyundai e Lynk & Co potrebbero essere intromettersi nella bagarre per il successo alla vigilia di una sfida particolarmente interessante che nuovamente avrà tra gli iscritti anche coloro che militano costantemente nel TCR Europe.

Il francese John Filippi (Comtoyou Racing/Audi) è il primo da tenere in considerazione tra coloro che militano regolarmente nella categoria continentale, serie d’altissimo livello che torna in azione dopo l’interessantissima sfida di Spa-Francorchamps dello scorso mese.

Un altro motivo di interesse è dato dal fatto che dopo Budapest ci si sposterà in South America e successivamente in Australia, specifiche località in cui la conoscenza del circuito potrebbe essere determinante ed in cui i piloti ‘locali’ sono destinati ad essere più vicino ai migliori interpreti del TCR.

Non ci sono particolari movimenti nell’entry list ad eccezione della conferma di Kevin Ceccon a bordo della Hyundai Elantra N TRC di Kevin Ceccon. L’italiano torna con la compagine pavese come accaduto in quel di Vallelunga, il nostro connazionale condividerà il box con lo svedese Mikael Karlsson e soprattutto con il padrone di casa Levente Losonczy.

Come sempre due corse verranno disputate. Si inizierà sabato con la race-1, si continuerà nella giornata di domenica per una seconda gara da non perdere.

Luca Pellegrini