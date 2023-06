Cyan Racing completa un fine settimana perfetto in quel di Budapest vincendo anche gara-2 del TCR World Tour. Lo svedese Thed Björk festeggia la prima gioia in carriera nella nuova serie riservata alle vetture TCR, l’ex campione del mondo ha concluso davanti alle Audi di Rob Huff e Frédéric Vervisch.

It's Thed Björk who claims his first TCR victory since November 2020, leading Audi's Rob Huff and Frédéric Vervisch in the final race at the Hungaroring #TCRWorldTour #TCRSeries 🇭🇺🇪🇺 pic.twitter.com/Yyl5yND4p2 — TCR Series (@TCR_Series) June 18, 2023

Björk padrone sulle Audi nella gara-2 di Budapest

La partenza è stata più che mai concitata, Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) si è subito portato in vetta beffando nei primi metri della gara la Hyundai di Dušan Borković (Target Competition). L’attenzione si è subito spostata nel cuore del gruppo, il beniamino di casa Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) resterà infatti coinvolto in un contatto con il macedone Viktor Davidovski (Comtoyou Racing/Audi).

Il magiaro ha dovuto tornare ai box, l’Audi si è fermata in mezzo alla pista ed ha costretto gli organizzatori ad inserire la Safety Car. Partenza difficile anche per l’ungherese Levente Losonczy (Aggressive Team Italia/Hyundai), coinvolto nella carambola che si è verificata poco dopo curva 1.

La ripartenza ha visto Björk, assente dal gradino più alto del podio dal 2020, allungare sulle Audi di Rob Huff e di Frédéric Vervisch. Il britannico ed il danese hanno difeso per tutto l’arco della prova la posizione dall’ipotetico assalto da parte dello spagnolo Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse), quarto davanti a Néstor Girolami (ALM Motorsport/Honda) ed a Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co).

Tutto è cambiato nei due giri finali con un deciso assalto da parte di Azcona e Girolami ai danni di Vervisch. L’ex vincitore della 24h del Nuerburgring ha tenuto a bada i rivali che si sono accodati nell’ordine sotto la bandiera a scacchi.

In @tcreurope – Kobe Pauwels takes the class win in his Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS ahead of team-mate Tom Coronel. Kevin Ceccon completes the podium in his Aggressive Team Italia Hyundai #TCRSeries #TCREurope #TCRWorldTour pic.twitter.com/yhvyrGhRpr — TCR Series (@TCR_Series) June 18, 2023

Il belga Kobe Pauwels (Comtoyou) ha primeggiato con Audi nella speciale graduatoria del TCR Europe concludendo davanti al compagno di team Tom Coronel ed a Kevin Ceccon (Aggressive Team Italia). L’olandese e l’italiano ringraziano una sanzione di cinque secondi inflitta a Viktor Andersson (MA:GP/Lynk & Co)

Piccola pausa ora per il TCR World Tour che tornerà in South America ad agosto. Il TCR Europe, invece riprenderà a luglio da Le Castellet (Francia).

Luca Pellegrini