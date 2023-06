Yann Ehrlacher conquista a Budapest la gara-1 del TCR World Tour. Il francese, autore della pole-position nella mattinata odierna, ha condotto le danze dalla prima all’ultima posizione precedendo al traguardo Nestor Girolami e Mikel Azcona.

TCR World Tour Budapest, gara-1: Cyan Racing in scioltezza

Nestor Girolami (ALM Motorsport/Honda) ha tentato di prendere il primato in curva 1 allo spegnimento dei semafori, l’argentino è stato bloccato da un aggressivo Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co). Il francese ha tenuto la leadership, il cinese Ma Qing Hua (Cyan Racing Lynk & Co) si è portato in seconda piazza beffando il portacolori del brand giapponese.

Le due auto di Cyan Racing hanno immediatamente tentato di scremare il gruppo, la missione non è riuscita. Ma Qing Hua dovrà infatti cedere il posto a Girolami, attaccato a sua volta dallo spagnolo Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse).

L’iberico conquisterà la seconda piazza provvisoria davanti all’Honda ed alla Lynk & Co del rivale, mentre Viktor Andersson (MA:GP/Lynk & Co) sarà costretto ad arrendersi dopo un contatto nella pancia del gruppo.

I giri seguenti non vedranno dei cambiamenti nella parte alta della graduatoria con Ehrlacher che in scioltezza riuscirà ad ottenere la seconda affermazione del 2023. Azcona completerà in terza piazza, l’ultimo vincitore della storia del FIA WTRC dovrà infatti ricedere la posizione ad Honda ed a Girolami.

Yann Ehrlacher wins Race 1 at the Hungaroring in the KUMHO TCR World Tour, and now draws level with Norbert Michelisz on points in the drivers' standings #TCRSeries #TCRWorldTour 🇭🇺 pic.twitter.com/OgtSdZhGTq — TCR Series (@TCR_Series) June 17, 2023

Il belga Frédéric Vervisch (Audi Sport Team Comtoyou), il padrone di casa Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) e l’uruguaiano Santiago Urrutia (Cyan Racing Lynk & Co) hanno concluso nell’ordine l’evento, una prova regolare senza interventi della Safety Car.

Decima posizione overall per il belga Kobe Pauwels, alfiere di Comtoyou Racing che ha ottenuto l’affermazione nella specifica graduatoria del TCR Europe. Il pilota Audi ha completato davanti al teammate olandese Tom Coronel ed al nostro Kevin Ceccon, iscritto alla tappa magiara del TCR continentale con una delle Hyundai Elantra N TCR dell’Aggressive Team Italia.

In the @tcreurope classification for Race 1 at the Hungaroring, Comtoyou Racing driver Kobe Pauwels finishes on top ahead of team-mate @TomCoronel with @kevinceccon third in his Team-Aggressive Italia Hyundai Elantra #TCRSeries #TCREurope #TCRWorldTour pic.twitter.com/uEBt5Wzxmn — TCR Series (@TCR_Series) June 17, 2023

Domani una nuova gara da non perdere all’Hungaroring.

Luca Pellegrini