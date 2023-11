Un solo punto divide Yann Ehrlacher e Rob Huff da Norbert Michelisz nella classifica generale del TCR World Tour dopo un nuovo appassionante fine settimana a Bathurst in compagnia con il TCR Australia. Il francese di Lynk & Co ed britannico di Audi precedono l’alfiere di Hyundai alla vigilia della finalissima di Macau, mentre Cyan Racing Lynk & Co sigla il titolo riservato alle squadre. Menzione d’onore anche per Josh Buchan, vincitore della serie australiana dopo tre intense sfide.

TCR World Tour Bathurst, race-1: Urrutia senza rivali, Huff nuovo leader della classifica

La prima prova del fine settimana è stata letteralmente controllata dall’inizio alla fine da Santiago Urrutia. Il #112 di Cyan Racing Lynk & Co ha gestito alla perfezione ogni ipotetico attacco di Tony D’Alberto (Honda Wall Racing #1), campione in carica del TCR Australia.

Gli 11 giri sul Mt. Panorama hanno visto Urrutia sempre davanti a D’Alberto che nel corso della prova ha dovuto cedere il passo a Nestor Girolami (Honda Wall Racing #129). L’argentino ha tentato in ogni modo di impensierire l’uruguaiano nel finale, una missione praticamente impossibile.

La race-1 è stata bloccata a pochi giri dalla conclusione in seguito ad un problema di Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse #196), fermo alla ‘The Chase’ dopo un problema nel raccordo tra curva 1 e 2. Quarto posto overall, invece, per Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co #168) davanti a Thed Bjork ( Cyan Racing Lynk & Co #111) e soprattutto a Rob Huff (Audi Sport Comtoyou #179), nuovo leader della classifica del TCR World Tour visto il 10mo posto di Norbert Michelisz.

Il magiaro di BRC Hyundai N Squadra Corse #105 ha firmato la pole-position per race-2, presente in classifica alle spalle di Aaron Cameron (Team Valvoline GRM Peugeot #18). L’australiano ha chiuso terzo nel TCR Australia, presente dietro a Josh Buchan (HMO Customer Racing Hyundai #30) ed il già citato D’Alberto.

TCR World Tour Bathurst, race-2: la risposta di Michelisz

La seconda sfida delle tre previste in quel di Bathurst ha visto il secondo atto della spettacolare lotta per la leadership provvisoria del TCR World Tour tra Huff e Michelisz. L’ungherese di Hyundai ha sfruttato al meglio la pole per mettere pressione al britannico di Audi, costretto a rimontare nei primi giri.

Norbert ha tentato di scappare dopo una bellissima sfida con Aaron Cameron, unico apparentemente in grado di fronteggiare la Hyundai #105. Il primo classificato della graduatoria valida per il TCR Australia ha ceduto il passo a Michelisz che nei giri conclusivi ha dovuto subire un deciso ritorno di Frédéric Vervisch con la seconda Audi del Team Comtoyou.

Il belga si è avvicinato progressivamente agli scarichi dell’avversario, una bella bagarre che si è concretizzata solamente nei due giri conclusivi. Vervisch non ha mai attaccato il rivale, ma nell’ultimo giro ha effettuato un perfetto gioco di squadra nei confronti di Huff.

Il britannico, nuovamente all’inseguimento del forte pilota magiaro nella classifica del TCR World Tour, si è portato in quarta piazza alle spalle di Bjork, mentre il belga è arrivato ottavo davanti ad Ehrlacher ed Urrutia.

Cameron, invece, ha completato secondo ed ha vinto la corsa del TCR Australia, caratterizzata dal ritiro di Bailey Sweeny (HMO Customer Racing Hyundai #130). Dei problemi tecnici hanno costretto al ritiro il leader provvisorio del campionato oceanico, una beffa in occasione del tesissimo championship decidere di Mt. Panorama. Menzione d’onore anche per Azcona, da ultimo a 10mo in soli 11 tornate e soprattutto senza Safety Car.

TCR World Tour Bathurst, race-3: Lynk & Co 03 trionfa nella classifica a squadre, Josh Buchan campione del TCR Australia

Ehrlacher, Urrutia e Björk hanno condotto le danze allo spegnimento dei semafori nell’ordine, le tre Lynk & Co 03 FL TCR hanno tentato di tenere testa ad Huff ed ad D’Alberto, provvisoriamente al comando della race-3 valida per il TCR Australia.

Dopo un clamoroso contatto contro le barriere che ha prematuramente estromesso l’uruguaiano Urrutia, la gara è stata interrotta a pochi minuti dalla fine in seguito ad un problema tecnico alla ‘The Chase’ da parte della Peugeot #33 di Schaeffler / Garry Rogers Motorsport.

La bandiera gialla è durata più del previsto, la vettura di sicurezza è stata in scena per permettere ai commissari di rimuovere anche la Peugeot #30 di Aaron Cameron. Il pretendente per il TCR Australia di Team Valvoline / Garry Rogers Motorsport ha dovuto ritirarsi, il secondo vero colpo di scena dell’ultima fatica del week-end.

Ehrlacher vince e modifica la classifica generale

L’inedito appuntamento di Mt. Panorama riservato alle vetture turismo si è concluso in regime di yellow flag dopo un incidente di Azcona al ‘Forest elbow’. Lynk & Co 03 ha dominato le prime due piazze del podio con Ehrlacher davanti a Björk, Huff ha colto il terzo posto conquistando altri punti preziosi nella sfida al titolo.

Il britannico si è collocato davanti a Tony D’Alberto, vincitore di race-3 per il TCR Australia ed alla già citata Hyundai #105 dell’ungherese, presente nella graduatoria overall davanti a Girolami ed a Vervisch. 12ma piazza, invece, per Josh Buchan, campione della serie australiana dopo una finalissima particolarmente avvincente.

La gara-3 ha riscritto in ogni caso le sorti della classifica assoluta del TCR World Tour che si concluderà settimana prossima a Macau in compagnia della FIA F3 e della FIA GT World Cup. Ehrlacher è diventato il nuovo padrone della serie globale riservata alle auto turismo con il medesimo punteggio di Huff, i due condividono virtualmente il comando delle operazioni con un solo punto su Michelisz. Tutto può cambiare nel week-end del Guia Circuit, tracciato in cui nulla può essere lasciato al caso.

Luca Pellegrini