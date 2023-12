Il TCR World Tour riceve il riconoscimento ufficiale della FIA in vista della stagione 2024. Il campionato di Marcello Lotti, Presidente del WSC, torna ad essere a tutti gli effetti una serie globale con una prova in Italia in quel di Vallelunga.

Torna il Mondiale turismo

La Federazione International dell’Automobile ed il Gruppo WSC, titolare dei diritti globali per il marchio TCR, hanno raggiunto un significativo accordo in vista della prossima stagione agonistica. Il FIA World Touring Car Cup cede spazio Kumho FIA TCR World Tour, pronto per la propria seconda edizione dopo il successo del 2023.

Resta invariato il format con una serie di appuntamenti in giro per il mondo basati sui campionati nazionali o regionali. Una singola prova si terrà in Europa in Italia in quel di Vallelunga, impianto che ha già accolto il World Tour nel 2023 nel mese di giugno.

Quest’anno la manifestazione si terrà in aprile (20/21) in concomitanza con il TCR Europe prima del ritorno del Marocco con una tappa in quel di Marrakech. La pista africana precederà l’inedito round di Mid-Ohio in North America ed un nuovo round in Brasile in un tracciato ancora da definire.

Il nuovo Mondiale TCR sarà in scena ancora una volta con nel Autodromo Victor Borrat Fabini di El Pinar prima di prendere la via dell’Asia con un’inedita corsa in Cina a Zhuzhou. Prima del gran finale di Macau sono previsti altri due impegni in Australia tra Sydney e Bathurst, prove indette a novembre come quest’anno.

Marcello Lotti, Presidente del WSC, ha dichiarato in una nota: “Siamo immensamente orgogliosi che, dopo una sola stagione di gare, il concetto del Kumho TCR World Tour abbia già incontrato l’approvazione generale della comunità degli sport motoristici. Il 2023 ha avuto successo grazie alla fiducia ed al supporto dei promotori di diversi campionati TCR nazionali e regionali. Essere ora in grado di assegnare un titolo FIA è la ciliegina sulla torta e ci fornisce una forte motivazione per fare del nostro meglio per rendere questa piattaforma ancora più forte e popolare”.

Calendario 2024 – Kumho FIA TCR World Tour

Autodromo Vallelunga Piero Taruffi (Italia) – 19/21 aprile Circuit Permanent Moulay El Hassan (Marrakesh – Marocco) – 3/4 maggio Mid-Ohio Sports Car Course (USA) – 8/9 giugno Brasile – 19/21 luglio Autódromo Victor Borrat Fabini (El Pinar – Uruguay) – 2/4 agosto Zhuzhou International Circuit (Cina) – 20/22 settembre Sydney Motorsport Park (Australia) – 1/2 novembre Mount Panorama Circuit (Australia) – 7/9 novembre Macau Guia Circuit (Macau) – 14/19 novembre

TCR Europe, Vallelunga rimpiazza Monza nel calendario 2024

Vallelunga prende il posto di Monza nel calendario 2024 del TCR Europe, campionato che modifica sensibilmente il proprio programma per la prossima stagione agonistica. La pista romana debutta nella categoria continentale che avrà un doppio round in Belgio tra Zolder e Spa-Francorchamps.

Il tracciato dedicato a Piero Taruffi inaugurerà il campionato a metà aprile prima di Zolder (Belgio), Salzburgring (Austria), Spa-Francorchamps (Belgio), Automotodrom Brno (Repubblica Ceca) e Valencia (Spagna). Il percorso dedicato a Ricardo Tormo rimpiazza Barcellona, una sfida strategica vista la disputa nelle settimane successive dei FIA Motorsport Games.

TCR Europe, calendario 2024

Autodromo Vallelunga Piero Taruffi – 19/21 aprile (Kumho FIA TCR World Tour) Circuit Zolder – 17/19 maggio Salzburgring – 31 maggio/2 giugno Circuit de Spa-Francorchamps – 4/6 luglio Automotodrom Brno – 6/9 settembre Circuit Ricardo Tormo Valencia – 27/29 settembre

Luca Pellegrini