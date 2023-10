Secondo successo stagionale nel TCR Italy per Franco Girolami dopo una gara-2 perfetta a Vallelunga. L’argentino di Aikoa Racing ed Audi controlla la scena imponendosi davanti alla Hyundai di Marco Butti ed alla Honda di Niels Langeveld. Cambia ancora la classifica provvisoria della categoria tricolore, Girolami agguanta infatti la leadership alla vigilia della finalissima di Imola.

.@frangirolami vince di forza Gara 2 e torna in testa al campionato in vista del gran finale di stagione 🏆#TCRItaly #TCRDSG #ACISport @Hankook_Sport pic.twitter.com/JfyLzpRvQW — TCR Italy e TCR DSG (@TCRItaly) October 15, 2023

Vallelunga race-2: Honda cede il passo ad Audi, Girolami torna a vincere

Paolo Rocca (MM Motorsport Honda) ha tentato al via di tenere la prima posizione contro Rubén Fernàndez (Auto Club RC2 Valles AudI) e Felice Jelmini (PMA Motorsport), una missione non scontata allo spegnimento dei semafori.

Lo spagnolo ha gestito la competizione per un paio minuti, il pilota che nel post gara ha perso il podio di race-1 ha dovuto presto cedere il passo a Franco Girolami (Aikoa Racing Audi) ed a Marco Butti (Target Competition Hyundai), determinato a rifarsi dopo un ritiro nella giornata di ieri.

Il comasco non è riuscito a riprendere il fratello di Nestor Girolami, il lombardo ha infatti dovuto vedersela contro l’estone Ruben Volt (ALM Motorsport Honda) e l’olandese Niel Langeveld (MM Motorsport Honda). I due, fuori dalla zona punti ieri per una foratura e per un problema tecnico, si sono accodati alla Hyundai Elantra #18 dell’italiano, determinato a restare nella zona podio.

Vallelunga race-2: Girolami vince, Buti resiste al ritorno delle Honda

Il finale è stato particolarmente interessante con una spettacolare lotta a tre per il secondo posto alle spalle dell’imprendibile Girolami. Butti ha saputo finire secondo, Volt ha concluso quarto dopo aver alzato bandiera bianca nel corso dell’ultimo giro a favore della Honda #1 di MM Motorsport.

Langeveld ha quindi completato la Top3, mentre il francese Aurelien Comte (SP Competition Cupra) ha concluso quinto davanti a Michele Imberti (Hyundai) ed il già citato Jelmini, protagonista di una difficile partenza rispetto ai diretti avversari. Fernàndez si è dovuto accontentare dell’ottava piazza conclusiva davanti al coreano Junui Park (Solite Indigo Racing Hyundai) ed a Cosimo Barberini (NOS Cupra).

L’appuntamento è ora per fine mese quando l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sancirà il vincitore del TCR Italy 2023. Girolami arriverà sulle rive del Santerno da padrone della categoria con 346p all’attivo contro i 332p di Comte ed i 312p di Langeveld.

Luca Pellegrini