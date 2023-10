Aurelien Comte vince a Vallelunga la gara-1 del TCR Italy precedendo sotto la bandiera a scacchi le Audi di Franco Girolami e Rubén Fernàndez. Il francese di SP Competition (Cupra), nuovo leader del campionato, svetta nell’insidioso tracciato dedicato a Piero Taruffi al termine di una prova ricca di colpi di scena. Lontano dai migliori Niels Langeveld, ritiro per Ruben Volt.

Aurélien Comte takes his second win of the season in Race 1 at Vallelunga, while all drivers who started in the top three run into trouble.

Comte now takes the lead of the championship by two points over Franco Girolami! #TCRSeries #TCRItaly 🇮🇹 pic.twitter.com/7rDb0G8TMw

