Terza affermazione stagionale per Niels Langeveld nel TCR Italy 2023 dopo una gara-2 perfetta in quel di Monza. Il campione in carica olandese, alfiere di Honda ed MM Motorsport, festeggia concludendo davanti all’Audi di Franco Girolami ed alla Cupra di Aurelien Comte.

TCR Italy Monza, gara-2: Honda prova a fare selezione

MM Motorsport ha preso in mano la competizione allo spegnimento dei semafori con. Paolo Rocca davanti a Niels Langeveld. L’olandese, eletto vincitore nel post gara di race-1, si è messo in scia al teammate, mentre Aurelien Comte (SP Competition Cupra) si inseriva terzo davanti a Marco Butti (Target Motorsport Hyundai).

Il francese e l’italiano si dovranno arrendere al ritorno di Franco Girolami (Aikoa Racing Audi), determinato a rifarsi dopo la beffa di race-1. L’argentino ha iniziato lentamente a colmare il gap con le Honda di MM Motorsport, sempre saldamente davanti a tutti.

Rocca ha ceduto nei giri seguenti il passo a Langeveld, il #25 di Honda ha dovuto successivamente anche piegarsi all’attacco di Girolami. La battaglia è stata successivamente interrotta da un incidente in ‘Prima Variante’, i commissari sono subito intervenuti per rimuovere le Audi di Ruben Fernàndez e Felice Jelmini.

Langeveld contro nessuno al restart

Il restart ha visto solamente la Honda #1 davanti a tutti. Il campione in carica ha allungato sulla concorrenza approfittando al meglio del duello per la seconda posizione provvisoria tra Rocca e Girolami.

L’italiano e l’argentino hanno aiutato l’olandese a scappare, mentre Butti si contendeva con Butti il quarto posto davanti alla Honda di Ruben Volt ed alla Hyundai di Junui Parker. Presente nella lotta anche Michele Imberti (Hyundai) e l’ungherese Levente Losonczy (Hyundai).

Il finale non ha regalato sorprese con il tris stagionale da parte di Langeveld, abile a chiudere con 1 secondo di scarto su Girolami e Comte. Il francese è riuscito a cogliere la Top3 dopo una spettacolare bagarre tra le due curve di ‘Lesmo’ con Paolo Rocca.

Seguono nell’ordine Butti, Volt, Imberti e l’ungherese Losonczy, tradito nella race-1 di sabato da un problema tecnico. Completano la Top10 i coreani Junui Park (Hyundai) e Junesung Park (Hyundai), mentre il turco Vedat Ali Dalokay (Bitci Racing Team AMS Audi) si è imposto nel TCR DSG allungando in classifica generale.

Mancano ora due competizioni al termine del campionato, prossimo evento a Vallelunga a metà ottobre.

Luca Pellegrini