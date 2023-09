Franco Girolami ha vinto gara-1 del TCR Italy a Monza, in una prova spezzettata con tre interventi della Safety Car. Seconda affermazione stagionale per l’argentino di Audi, ma il successo resta provvisorio in seguito ad un’investigazione da parte dei commissari dopo un sorpasso ai danni di Ruben Volt. L’estone di Honda ha in ogni caso completato al secondo posto davanti a Niels Langeveld.

TCR Italy: Monza, gara-1: Volt contro tutti al via

Ruben Volt (ALM Motorsport Honda) ha tenuto al via la prima piazza, l’estone ha dovuto subito lottare contro Franco Girolami (Aikoa Racing Audi) e Felice Jelmini (PMA Motorsport Audi). I tre piloti di testa hanno dovuto presto vedersela anche con il ritorno dell’olandese Niels Langeveld (MM Motorsport Honda).

Il campione in carica, partito quarto, ha iniziato ad impensierire la testa della corsa, un’operazione non facile visto l’ottimo spunto del giovane pilota di casa ALM Motorsport e l’ottima velocità dell’Audi #72 di Girolami.

Tutto verrà neutralizzato nei minuti seguenti con una Safety Car, chiamata in pista dopo un problema alla ‘Lesmo 1’ da parte del coreano Junesung Park (Target Competition Hyundai). Il coreano è finito nella ghiaia per la rottura della sospensione anteriore sinistra, un cedimento dovuto ad un contatto alla ‘Variante della Roggia’ con l’Audi #67 di Marco Pellegrini (Pinetti Motorsport).

Molte vetture sono precipitate in classifica nei primi minuti. Su tutti segnaliamo il ritiro di Damiano Reduzzi (Hyundai) ed alcuni problemi per Ruben Fernandez (Audi). Out anche la Hyundai #64 di Levente Losonczy (Aggressive Team Italia), rallentato da un problema tecnico dopo una discreta partenza.

Il restart, avvenuto a 16 minuti dalla fine, è coinciso con una seconda neutralizzazione dopo un impatto in curva 1 tra Dusan Kouril Jr. (K2 Racing Hyundai) e Cesare Brusa (Target Competition Hyundai). Il ceco ha commesso un errore alla ‘Prima Variante’ colpendo l’incolpevole #56 di Hyundai.

Girolami passa Volt, ma resta il dubbio delle bandiere gialle

A 8 minuti dalla fine è ripartita la sfida per l’ultima volta con Girolami che ha attaccato il primato di Volt. L’argentino ha superato l’estone poco prima della conclusione della race-1 di Monza in seguito ad una nuova Safety Car.

La manovra dell’alfiere di Aikoa Racing resta in dubbio: l’attacco effettuato in curva 1 è stato effettuato davanti all’esposizione di una bandiera gialla per un problema alla Cupra #4 di Raffaele Guerrieri.

L’ipotetica ‘move of the race’ metterà fine alle ostilità per una nuova pausa al fine di spostare le auto di Francesco Cardone (Audi), Fabio Casagrande (Honda) e Luigi Gallo (Audi) e Sandro Pelatti (Audi), a loro volta costrette allo stop.

La bandiera a scacchi ha sancito le fine delle ostilità con Langeveld terzo davanti a Jelmini, Marco Butti (Target Competition Hyundai), Michele Imberti (Hyundai), Aurelien Conte (SP Competition Cupra) e Paolo Rocca (MM Motorsport Honda).

Menzione d’onore al termine della prima sfida del fine settimana monzese del TCR anche per il turco Vedat Ali Dalokay (Hyundai), vincitore della classe DSG con margine sulla concorrenza e sull’Audi di Filippo Barberi.

Appuntamento ora a domani per la seconda competizione del fine settimana lombardo, il via verrà dato alle 11.30.

Luca Pellegrini