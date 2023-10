Marco Butti svetta in gara-2 ad Imola per quanto riguarda il TCR Italy. Il portacolori di Hyundai e Target Competition, campione nella classifica riservata ai piloti Under 25, trionfa davanti a Niels Langeveld (Honda) ed a Franco Girolami (Audi), meritatamente vincitore del titolo piloti 2023 dopo un campionato praticamente perfetto.

Marco Butti does the double in the final race of the 2023 TCR Italy championship season at Imola, winning the race ahead of last year's champion Niels Langeveld, and this year's champion Franco Girolami #TCRSeries #TCRItaly 🇮🇹 pic.twitter.com/6pcFy50O6Q — TCR Series (@TCR_Series) October 29, 2023

Imola gara-2: Butti parte forte, Hyundai cerca il bis

Il protagonista dei primi giri dell’ultima fatica del 2023 è stato Marco Butti (Target Competition Hyundai #18). Il vincitore della race-1 di ieri, terzo sullo schieramento di partenza, ha iniziato a mettere pressione alla testa della corsa di Aurelien Comte (SP Competition Cupra #76), abile al via a gestire la leadership.

Il francese ed il lombardo hanno condotto le danze davanti a Niels Langeveld (MM Motorsport Honda #1), Junui Park (Target Competition Hyundai #9) e Franco Girolami (Aikoa Racing Audi #72), campione eletto dopo il titolo ottenuto matematicamente nella giornata di ieri. Avvio da scordare, invece, da parte di Felice Jelmini (PMA Motorsport Audi #14), da secondo a 7mo in pochi metri.

Butti contro tutti, Comte non molla

Butti ha salutato la compagnia dopo tre giri, il lombardo ha dovuto successivamente riprovare ad allungare dopo una breve Safety Car per spostare l’Audi #12 di Gil Ruben Fernandez, in difficoltà all’uscita della seconda chicane della pista di Imola.

La Hyundai Elantra #18 del Target Competition ha continuato a controllare la race-2 imolese, presente davanti a Comte ed a Langeveld. L’ex numero uno della serie tricolore non è mai riuscito ad impensierire il francese di Cupra, determinato nei 10 minuti conclusivi a riprendere la vetta della competizione.

Langeveld prova a sorprendere Butti, ma non basta

Gli ultimi quattro giri hanno modificato la scena generale con Langeveld che ha beffato Comte dopo una manovra perfetta all’uscita del ‘Tamburello’. Il #1 di MM Motorsport Honda ha cercato di prendere Butti, tre volte a segno in questo 2023 ed automaticamente campione della speciale classe Under 25.

Il #18 dello schieramento ha dominato il week-end di Imola, l’italiano ha vinto tre delle quattro corse valide per il TCR Italy che si sono disputate ad Imola. Niente da fare, invece, per Langeveld, secondo davanti al campione 2023 Franco Girolami.

Jelmini e Comte hanno completato l’ultima manifestazione dell’anno nell’ordine davanti a Felipe Fernandez (Auto Club RC2 Valles Audi #19), Park, Rodolfo Massaro (Target Competition Hyundai #20) e Michele Imberti (Hyundai #44) e Marco Pellegrini (Pinetti Motorsport Audi #67).

Menzione speciale per Filippo Barberi (Aikoa Racing Audi #80), vincitore nella specifica categoria DSG dopo il successo nella race-1. Seconda piazza al traguardo per Mauro Trentin (Cupra #90) davanti a Seda Kaçan (Bitci Racing Team AMS Audi #83).

Appuntamento ora al 2024 per il TCR Italy, uno dei riferimenti internazionali per quanto riguarda le auto turismo. Non vi sono al mondo dei campionati TCR con così tante auto in pista, un primato tricolore da evidenziare.

Luca Pellegrini