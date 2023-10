Marco Butti vince gara-1 del TCR Italy a Imola con Hyundai, mentre Franco Girolami si conferma leader del campionato al termine di una prova particolarmente concitata. L’argentino di Audi ed Aikoa Racing mette le mani sul titolo piloti dopo aver concluso la corsa al secondo posto davanti a Niels Langeveld (Honda).

La partenza di gara-1 del TCR Italy 2023 in quel di Imola è stata più che mai concitata con un problema da parte di Ruben Volt (ALM Motorsport Honda #27). L’estone ha ‘stallato’ ed è rimasto fermo sullo schieramento di partenza in prima posizione, il giovane volto legato al brand giapponese è stato colpito da alcune auto che sopraggiungevano.

Paolo Rocca (MM Motorsport Honda #25) non è riuscito ad evitare l’impatto con l’autore della pole-position, il contatto ha scatenato una seconda carambola che ha coinvolto anche Levente Losonczy (Aggressive Team Italia Hyundai #64), Junesung Park (Target Competition Hyundai #70), Sylvain Pussier (SP Competition Cupra #77) e Cosimo Barberini (NOS Hyundai #30).

La direzione gara ha sospeso la prima sfida del fine settimana sulle rive del Santerno, i commissari di percorso sono subito intervenuti per rimuovere le auto ed i tanti detriti presenti in corrispondenza dell’uscita della pit lane.

Absolute carnage at the start of the TCR Italy race at Imola, as Ruben Volt fails to get away at the start. #TCRItaly #TCRSeries 🇮🇹

The race will be restarted shortly. Drivers OK, only checks at the medical centre for one driver. Some cars obviously won't make the restart. pic.twitter.com/VstMjOhcPo

— TCR Series (@TCR_Series) October 28, 2023