Pergusa è presente nel calendario del TCR Italy e TCR DSG 2024, la pista siciliana entra nei piani del campionato tricolore che toccherà nuovamente i principali circuiti italiani. Saranno complessivamente sei i round in programma da maggio ad ottobre.

La principale realtà nazionale riservata alle TCR a livello europeo e non solo inizierà il proprio cammino da Misano Adriatico prima di spostarsi ad inizio giugno in Sicilia. Successivamente si riprenderà dal Mugello nel cuore dell’estate, la Toscana precederà il gran finale di Imola, Vallelunga e Monza.

Calendario TCR Itay 2024: Pergusa al debutto, sei gare in totale

Il tempio della velocità diventa sede della finale al posto di Imola, la scelta è dovuta principalmente anche ai lavori che l’Autodromo lombardo deve svolgere nei prossimi mesi in vista del GP d’Italia che come da tradizione si svolgerà a settembre.

Per la prima volta nella storia del TCR Italy non ci saranno round che si disputeranno in due occasioni, ogni fine settimana di terrà quindi in un tracciato differente. Solamente lo scorso anno, ad esempio, Imola aveva accolto la prima e l’ultima data in programma.

Gli organizzatori hanno voluto evidenziare, inoltre, che dal 2024 vi sarà uno schieramento separato in ogni round tra TCR Italy e TCR DSG. Quest’ultima verrà divisa dal resto dello schieramento per esigenze di spazio in pista e non solo, l’obiettivo è infatti quello di valorizzare una specifica classe di vetture che nel 2023 ha registrato numeri record. Il TCR DSG diventerà ufficialmente la prima categoria con format sprint dedicata alle vetture con cambio DSG ( Audi RS3, Cupra Leon e VW Golf per intenderci) sul piano internazionale.

Cresce l’attesa per la prossima edizione del principale campionato nostrano riservato alle auto turismo. Il successo degli ultimi due anni è obiettivamente sotto gli occhi di tutti, una crescita esponenziale che ha permesso al TCR Italy di diventare un riferimento globale con la presenza di diversi piloti internazionali.

Calendario 2024 TCR Italy e TCR DSG

Misano – 3/5 maggio Pergusa – 7/9 giugno Mugello – 12/14 luglio Imola – 6/8 settembre Vallelunga – 20/22 settembre Monza – 25/27 ottobre

Luca Pellegrini