Si scaldano i motori per l’ultimo appuntamento della stagione 2023 del TCR Italy e TCR DSG a Imola. Il tracciato emiliano, che aveva aperto l’annata il 23 aprile, sei mesi dopo vede ancora apertissima la battaglia per la corona di campione. Al comando delle operazioni in Emilia Romagna arriva Franco Girolami (Audi RS3 LMS) che con 346 punti ed il doppio podio ottenuti nello scorso appuntamento di Vallelunga, si è portato in vetta, precedendo Aurelien Comte (Cupra Leon Competition) che con un bottino di 332 punti insegue il campione del TCR Europe 2022.

COMTE INSEGUE GIROLAMI AL COMANDO

Comte, che arriva dall’esperienza maturata nel mondiale turismo, ha collezionato due vittorie al Mugello e Vallelunga, dove è arrivata la seconda affermazione in campionato anche per Girolami, che proprio ad Imola aveva ottenuto il successo con la griglia invertita. Con tre successi all’attivo invece, il campione uscente del TCR Italy Niels Langeveld (Honda Civic FL5) punta a confermarsi a Imola, confidando anche nel conteggio dei dieci migliori risultati dell’anno considerati validi per l’assegnazione del titolo.

Quarto in classifica generale, e primo dei piloti italiani iscritti, è Felice Jelmini (Audi RS3 LMS) che di punti ne ha raccolti fin qui 268, 23 più di Marco Butti (Hyundai Elantra N) che ad Imola aveva ottenuto la prima di tre pole position consecutive in questo inizio di stagione. Il comasco è anche all’inseguimento del Trofeo Nazionale Under 25, che vede al momento Paolo Rocca (Honda Civic FK7) condurre la classifica riservata alle giovani promesse del TCR Italy con 301 punti, contro i 286 di Butti.

JELMINI E BUTTI PRIMI TRA GLI ITALIANI

Ultima gara al volante della sua Hyundai i30 invece per Michele Imberti, con la quale sono arrivati due successi in gara-2 a Misano nel 2022 e 2023 per il primo modello della vettura del costruttore coreano, che gli ha permesso di avere 190 punti in paniere, quattro più di Ruben Volt. L’estone nel corso dell’anno è passato dalla Honda Civic FK7 alla FL5, e nonostante due vittorie nella serie continentale, è ancora alla ricerca del primo successo nel TCR Italy.

In ottava e nona posizione nella classifica assoluta davanti a Rocca, animano invece la battaglia della Coppa ACI Sport Master, Denis Babuin e Gil Ruben Fernandez. L’italiano ha 350 punti, contro i 320 dello spagnolo. Altro titolo da assegnare sarà quello del Trofeo Nazionale Team, che vede Aikoa Racing condurre con 294 punti contro i 286 di MM Motorsport ed i 283 di SP Competition.

TCR DSG: TORNANO LE ‘QUOTE ROSA’

Già terminata invece la battaglia per il TCR DSG, che ha visto il turco Vedal Ali Dalokay ottenere il titolo in occasione del precedente appuntamento di Vallelunga. Al suo posto sull’Audi RS3 DSG il Bitci Racing Team AMS schiererà Seda Kacan, che riporta così le quote rose nel TCR Italy e TCR DSG, oltre ad essere la prima pilota di origine turca a correre in un campionato Turismo.

Per l’ultimo appuntamento di stagione a Imola il TCR DSG vedrà anche il debutto di Vito Tagliente (VW Golf DSG) del team Gretaracing Lucania. Dopo il dominio capitolino nel TCR DSG, invece, Eric Brigliadori salirà sulla Hyundai Elantra N di Aggressive Team Italia, tornando così alla guida di una vettura con cambio sequenziale, con cui aveva lottato per l’assegnazione del titolo nelle stagioni 2020-21. Atteso anche il ritorno di Giacomo Ghermandi (Audi RS3 LMS) ed il rientro dopo Monza di Ervesto Lavin Olhagaray (Audi RS3

LMS).

Il programma del TCR Italy a Imola vede il riaccorpamento tra le vetture con cambio sequenziale e le TCR DSG. Le qualifiche si disputeranno sabato 28 ottobre alle 8:30, con Gara-1 prevista alle 13:30. Domenica 29 ottobre il gran finale di stagione alle 10:35.