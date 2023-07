Week-end in controllo per Audi e Comtoyou al Le Castellet nel TCR Europe. John Filippi e Kobe Pauwels si spartiscono le vittorie al termine di due prove letteralmente dominate dalla compagine belga, imbattuta sin dalle qualifiche di sabato. Tom Coronel resta in vetta alla serie continentale con ancora due round da disputare.

TCR Europe Le Castellet, Gara-1: poker Comtoyou

John Filippi (Comtoyou #17/Audi) ha amministrato la scena sin dallo spegnimento dei semafori, abile a respingere ogni ipotetico assalto da parte di Nicola Baldan. L’italiano, quarto al via, ha scavalcato Tom Coronel e Kobe Pauwels, il #9 dello schieramento non ha mai realmente impensierito il padrone di casa che ha condotto in scioltezza l’intera corsa.

Audi e Comtoyou hanno completato uno strepitoso poker, con il belga Pauwels che nei giri conclusivi ha dovuto sfidare il veterano Coronel. L’olandese ha provato a più riprese ad impensierire l’Audi del teammate, terzo assoluto e vincitore tra i rookie.

It's a third win for John Filippi this year in TCR Europe, and also a home win in France for the Comtoyou driver, leading new team-mate Nicola Baldan, with Kobe Pauwels completing a podium lock-out for Audi Sport #TCRSeries #TCREurope pic.twitter.com/owCqXjQxhg — TCR Series (@TCR_Series) July 22, 2023

Quinta piazza per Aurélien Comte (SP Compétition #76/Cupra), sesta per Ruben Volt (ALM Motorsport #127/Honda) che si è collocato al secondo posto nella speciale graduatoria riservata agli esordienti davanti al magiaro Levente Losonczy (Aggressive Team Italia #264/Hyundai).

TCR Europe Le Castellet, Gara-2: Hyundai ci prova, Audi non ci sta

Levente Losonczy ha approfittato della pole-position per gestire alla perfezione i diretti avversari. Il giovane magiaro è stato attaccato nel cuore del primo giro da parte dell’esperto macedone Viktor Davidovski , iscritto con la prima delle Audi di Comtoyou.

La battaglia non si consumata nell’immediato, il pupillo dell’Aggressive Team Italia riprenderà infatti la vetta della prova per pochi secondi, una fase che precederà un deciso assalto di ben tre Audi di Comtoyou.

Kobe Pauwels si ritroverà al comando della corsa, Baldan e Davidovski si metteranno all’inseguimento del belga che dopo il podio di race-1 ha tentato di mettere tutti in riga. 7mo posto dopo il terzo giro per Losonczy, in crisi dopo un errore nell’impegnativa chicane del Mistral dopo aver cercato di rispondere alla Cupra di Aurélien Comte.

Kobe Pauwels leads a Comtoyou Racing Audi 1-2-3 in the second race at Paul Ricard. Coronel's third pace sees him still lead the drivers' standings #TCREurope #TCRSeries pic.twitter.com/vzasm7VnvS — TCR Series (@TCR_Series) July 23, 2023

La graduatoria è rimasta intatta fino alla bandiera a scacchi, Pauwels ha concluso su Baldan e Coronel che nella seconda metà della sfida avrà la meglio su Davidovski che nei giri finali dovrà cedere anche a Volt, Comte e Filippi.

Piccola pausa ora per il TCR continentale che tornerà in scena a Monza a settembre, round che come da tradizione precederà l’appuntamento in quel di Barcellona che concluderà l’attività agonistica.

Luca Pellegrini