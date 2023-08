Il Supercars Championship è il protagonista assoluto della 25ma puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento settimanale dedicato alle ruote coperte. La serie oceanica regala spettacolo, un week-end ricco di bagarre sotto i riflettori del Sydney Motorsport Park.

Oltre al Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS, in scena in quel di Eastern Creek con il Supercars, spazio anche alla NASCAR Xfinity (Road America) e Truck Series (Richmond) ed al BTCC che dopo una breve pausa ha ripreso il proprio campionato dall’impegnativo tracciato di Croft. Spazio anche alla Porsche Mobil 1 Supercup, in scena a Spa-Francorchamps con la F1.

Supercars Championship, Sydney: Kostecki ed SVG si dividono il bottino

Brodie Kostecki e Shane van Gisbergen si dividono le vittorie al Sydney Motorsport Park nel Supercars Championship. L’australiano ed il neozelandese si dividono il bottino, il primo dei due protagonisti citati guida attualmente il campionato quando ci avviciniamo alla fase più importante della stagione.

Supercars, Sydney: Gara-1: Kostecki torna leader

Brodie Kostecki ha risposto a Will Brown nella race-1 riprendendo provvisoriamente la leadership del campionato. Il #99 di Coca-Cola Racing by Erebus ha colto la terza affermazione del 2023 precedendo all’arrivo Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing #25/Ford) ed il teammate Brown #9.

La Ford Mustang #25 del Walkinshaw Andretti United ha avuto la meglio nel finale dopo una bellissima bagarre che ha visto protagonisti anche Cameron Waters (Monster Energy Racing #6/Ford) e Shane van Gisbergen (Red Bull Ampol Racing #97/Chevy). Entrambi perderanno nel finale cinque secondi sul tempo complessivo della sfida, rispettivamente per un unsafe release durante la seconda sosta ai box e per una serie di contratti nell’ultima tornata in un’accesissima lotta contro Brown.

Supercars, Sydney: Gara-2: SVG sale in cattedra

Shane van Gisbergen ha letteralmente dominato la race-2 ottenendo la quarta gioia del 2023. Il neozelandese, dopo aver regolato il connazionale Andre Heimgartner (R&J Batteries #8/Chevy), ha salutato il gruppo ed ha primeggiato dopo aver mostrato un passo superiore alla concorrenza.

I due ‘kiwi’ hanno terminato davanti alla Ford di Anton De Pasquale (Shell V-Power Racing Team #11) ed alla Camaro di Broc Feeney (Red Bull Ampol Racing #97), in lotta fino all’ultimo giro per un posto nella Top3. Ottava piazza per Brodie Kostecki #99, 14ma per William Brown #9 che al via è stato rallentato da un contatto che ha compromesso l’intera sfida.

Piccola pausa ora per il noto campionato oceanico che ripartirà a metà agosto dal Bend Motorsport Park con la OTR SuperSprint.

BTCC, Croft: Sutton cerca di allungare, ma torna al punto di partenza

Dan Cammish, Ash Sutton e Colin Turkington si dividono i successi a Croft, tracciato che ha accolto un nuovo evento del Kwik Fit British Touring Car Championship 2023. Tutto resta più che mai incerto dopo la pausa estiva, una lunghissima volata che ci porterà a Brands Hatch.

Gara-1 Croft: Cammish domina sin dal via

Dalla pole-position alla vittoria per Dan Cammish. Il britannico di Ford ha condotto le danze ed ha subito allungato sui compagni di squadra Daniel Rowbottom ed Ash Sutton. I due, rispettivamente secondo e terzo al via, hanno mantenuto le proprie posizioni fino a pochi metri dalla conclusione quando, in seguito ad un ordine di squadra, Rowbottom ha ceduto il passo a Sutton

Josh Cook ( One Motorsport with Starline Racing), Jake Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport) e Tom Ingram (BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8) hanno completato nell’ordine precedendo Colin Turkington (Team BMW).

Gara-2 Croft: Sutton di forza, NAPA Racing UK gioca di squadra

Ash Sutton ha vinto con un’estrema scioltezza la race-2 di Croft, NAPA Racing UK ha giocato di squadra permettendo al pluricampione della serie di prendere subito il controllo della manifestazione allo spegnimento dei semafori.

Dan Cammish concluderà secondo, mentre Daniel Rowbottom riuscirà a concludere terzo dopo aver difeso in tutti i modi la posizione da Tom Ingram. Solamente 11mo, invece, Jake Hill, in testacoda in curva 2, mentre provava ad entrare nella Top5. Il britannico ha perso punti importanti nei confronti dei rivali, un errore che ripeterà anche nella terza ed ultima competizione del fine settimana.

Gara-3 Croft: Turkington torna al top, Sutton out

Colin Turkington è tornato a vincere in occasione della race-3, abile a sfruttare alla perfezione l’inversione della griglia. Il veterano del Team BMW ha controllato la gara dall’inizio chiudendo davanti alla Hyundai di Tom Ingram ed all’Honda di Josh Cook.

Il vero colpo di scena è però avvenuto nel corso del primo giro con il ritiro di Ash Sutton. Terzo zero stagionale per il #116 del BTCC, protagonista che ha danneggiato irrimediabilmente la propria auto dopo un contatto in curva 2 con Stephen Jelley (Team BMW).

L’incidente ha permesso ad Ingram (-6p) ed a Turkington (-34p) di ricucire il gap in classifica e di mantenere più che mai vivo un campionato estremamente interessante che tra due settimane visiterà l’impianto di Knockhill in Scozia

GTWC Australia, Sydney: Porsche ed Audi a segno

Yasser Shahin/Garnet Patterson e Liam Talbot/Fraser Roos si dividono le vittorie a Sydney nel Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Porsche ed Audi svettano al termine di un fine settimana particolarmente interessante che ci proietta verso le ultime due manifestazioni del 2023.

Ema Motorsport ha firmato race-1 dopo una bellissima bagarre nel finale precedendo la Mercedes #88 di Triple Eight Race Engineering di Prince Jefri Ibrahim/Richie Stanaway e e l’Audi #65 di Fraser Ross/Liam Talbot (Shannons).

Quest’ultima auto riuscirà a fare la differenza nell’avvincente race-2 controllando la scena per gran parte della manifestazione. Mercedes completerà ancora una volta il podio, rispettivamente con Jayden Ojeda/Ross Poulakis (Harrolds Racing #101) Prince Abu Bakar Ibrahim /Jamie Whincup (Triple Eight Race Engineering #88).

Max Hofer, presente in pista con l’Audi #75 di Jamec Racing, resta leader della serie, abile a gestire il proprio scarto sulla concorrenza in campionato. L’austriaco parte per favorito alla vigilia del penultimo appuntamento del 2023 che si svolgerà a metà agosto presso il Queensland Raceway.

NASCAR Truck Series, Richmond: Hocevar svetta in Virginia, Heim campione della regular season

Grazie ad una perfetta gestione del carburante, Carson Hocevar #42 (Worldwide Express Chevrolet #42) ha vinto a Richmond nella NASCAR Truck Series. L’americano ha avuto la meglio nei giri conclusivi su Ty Majeski (Road Ranger Ford #98), autore della pole-position ed a lungo padrone indiscusso della manifestazione.

Sesta piazza al traguardo per Corey Heim (JBL Toyota), campione della regular season. Il 21enne georgiano ha concluso l’evento di sabato sera a ridosso della Top5 alle spalle di Matt Mills (J.F. Electric Chevrolet #51), Jake Garcia (Quanta Services Chevrolet #35) e Zane Smith (Boot Barn Ford #38).

10 enter. One will become a champion. The 2023 #NASCARPlayoffs are here! pic.twitter.com/378lbyPh0C — NASCAR CRAFTSMAN Trucks (@NASCAR_Trucks) July 30, 2023

Da metà agosto inizieranno finalmente i Playoffs con il ‘Round of 10’ che comprenderà gli eventi di Indianapolis Raceway Park, Milwaukee Mile e Kansas Speedway. Ricordiamo che la sfida vedrà impegnati, oltre al campione della regular season, Zane Smith, Grant Enfinger, Ben Rhodes, Christian Eckes, Ty Majeski, Carson Hocevar, Matt DiBenedetto, Matt Crafton e Nick Sanchez.

NASCAR Xfinity Series, Road America: Mayer a segno

Dopo 71 partenze, Sam Mayer ha ottenuto la prima gioia in carriera nella NASCAR Xfinity Series al termine di una bellissima gara in quel di Road America. Il padrone di casa del JR Motorsports festeggia ad Elkhart Lake dopo un intenso overtime che ha ribaltato le carte in tavola.

Retweet to congratulate @sam_mayer_ on his first career win! pic.twitter.com/3qC8nB9GRa — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) July 29, 2023

Tutto si è deciso nei 10 giri conclusivi dopo il dominio imposto in Stage 1 e 2 da parte di Justin Allgaier (BRANDT Chevrolet #7). Una bandiera gialla ha protratto l’evento all’overtime, una decisione inevitabile dopo un contatto in curva 4 innescato da un contatto tra Josh Berry (Bass Pro Shops/TRACKER Boats Chevrolet #8) e Sammy Smith (Allstate Peterbilt Toyota #18).

Il pericolosa situazione che si è verificata in frenata ha costretto anche AJ Allmendinger (LeafHome Water Solutions Chevrolet #10) a finire largo nell’erba, una dinamica molto particolare che pochi istanti dopo danneggerà anche l’incolpevole Cole Custer (HAAS Automation Ford #00). Grande delusione per l’ex protagonista della NASCAR Cup Series, assoluto protagonista dal primo passaggio per la lotta al successo.

Problems at the front of the pack. Caution comes out with 4 to go. pic.twitter.com/UHmRttkeny — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) July 29, 2023

La seconda ripartenza è stata quella decisiva con Sage Karam (Carousel Online Toyota #24) che ha sorpreso Justin Allgaier #7 nel cuore del secondo settore. Il porta colori di JR Motorsports finirà in testacoda dopo aver provato in tutti i modi a restituire il favore all’americano, presto attaccato da Sam Mayer (Accelerate Pros Talent Chevrolet #1) e da Parker Kligerman (Spiked Light Coolers Chevrolet).

Un errore nella penultima piega verso sinistra toglierà dai giochi Karam, Mayer approfitterà della situazione per passare in vetta dopo un bellissimo assalto alla concorrenza all’esterno di ‘Canada Corner’. L’alfiere del team di Dale Earnhardt JR respingerà Kligerman per tutto l’ultimo giro, il nativo dello Stato del Wisconsin riuscirà a festeggiare davanti al proprio pubblico dopo due passaggi in cui è successo di tutto.

WHAT AN INCREDIBLE FINISH!! pic.twitter.com/7MtLW4fPg8 — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) July 29, 2023

Tra una settimana la sfida da non perdere in Michigan prima degli eventi di Indy (road course) e Watkins Glen.

Porsche Mobil 1 Supercup, Spa: Morris Schuring contro tutti

Morris Schuring vince a Spa-Francorchamps nella Porsche Mobil 1 Supercup per la prima volta in carriera dopo 10 giri di bagarre contro Bastien Buus. Il 18enne olandese di Fach Auto Tech abbatte il forte danese di BWT Lechner Racing, secondo davanti a Dorian Boccolacci (CLRT #11).

La pioggia ha contraddistinto il finale dell’evento, la bandiera rossa è stata esposta a due passaggi dalla conclusione. Harry King (BWT Lechner Racing #3) si è dovuto accontentare della quarta posizione davanti a Marvin Klein (Ombra #19) ed a Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras #22).

Tre gare alla fine, due a Zandvoort ed una a Monza. Si riprenderà a fine estate per due intense settimane che eleggeranno il campione 2023.

#PorscheMobil1Supercup – Morris Schuring celebrates 2nd #Supercup victory of the season for FACH AUTO TECH ahead of #Porsche Junior Bastian Buus and @DorBoccolacci. Final result will be available later on:https://t.co/XWOvQK5Stn Provisional result⬇️ pic.twitter.com/PfmGlpsG21 — Porsche Supercup (@PorscheSupercup) July 30, 2023

Nella prossima puntata…

Torna l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e di conseguenza anche l’IMSA Michelin Pilot Challenge con l’imperdibile round di Road America. Presente in azione anche il SuperGT che dopo una lunga pausa riaccende i motori dal Fuji.

Luca Pellegrini