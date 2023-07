DORNA WSBK Organization (DWO), Grupo OSD e il Governo di San Juan hanno deciso di cancellare il GP d’Argentina, ultimo atto del Mondiale Superbike 2023. La decisione è stata presa in seguito all’intenso periodo elettorale del Paese, una situazione fuori dall’ordinario che ovviamente ha ricadute sulle attività programmate nello Stato sudamericano.

GP Argentina, si cerca un evento sostitutivo

Il fine settimana del Mondiale Superbike si sarebbe dovuto svolgere dal 13 al 15 ottobre, attualmente non è stata ancora comunicata una data per rimpiazzare l’evento. Non vi sono ancora certezze, attualmente l’ultima corsa è indetta a Portimao nel week-end del 1 ottobre.

Con ancora negli occhi quanto accaduto ad Imola meno di due settimane fa, i protagonisti si preparano per vivere la tappa di Most in Repubblica Ceca. Successivamente ci si sposterà a Magny-Cours (Francia) ed ad Aragon (Spagna), round che precederà il già citato evento di Portimao.

🚨 BREAKING NEWS 🚨 The Argentinean Round has been cancelled; a new location for the final round is to be confirmed 👉 https://t.co/z9h1eoiS98

#WorldSBK pic.twitter.com/dFLXinoPNt — WorldSBK (@WorldSBK) July 24, 2023

Una nuova tappa in Europa potrebbe entrare nei piani di DORNA, Jerez della Frontera non è da escludere dopo l’assenza dal calendario 2022 e dall’attuale versione del programma per la Superbike. Decisamente più complesso un nuova data in Argentina o uno spostamento a Termans de Rio Hondo, impianto noto al pubblico delle due ruote vista la presenza fissa nel Motomondiale da un paio di stagioni.

In attesa di scoprire i piani degli organizzatori, lo spagnolo Alvaro Bautista cerca di allungare nuovamente in classifica con la propria Ducati nella tappa che vivremo da sabato in Repubblica Ceca. Il campione del mondo in carica ha 391 punti all’attivo contro i 321 di Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha), unico obiettivamente in grado di contendersi il titolo contro il #1 del gruppo. Terza posizione per Andrea Locatelli (Yamaha), fermo a 208 punti con sette lunghezze di scarto dal britannico Jonathan Rea (Kawasaki).

Luca Pellegrini