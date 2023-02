Se non avete mai sentito parlare di un reverendo…pilota, probabilmente non conoscete la storia di Simon Butler. Il sacerdote 42enne, proveniente dall’Hampshire, quando non indossa l’abito talare non si fa di certo “pregare” per scendere in pista.

DAI SERMONI AI CIRCUITI

Il religioso, padre di tre bambine, si occupa di ben dodici parrocchie e da sei anni ricopre il ruolo di vicario della Chiesa di St. Mary ad Upton Gray. Butler ha corso praticamente ovunque: dai kart alle vetture storiche di F1, ed è inoltre co-proprietario di “10 Motorsport”, una compagnia di sviluppo e preparazione di auto storiche da corsa.

Butler ha avuto modo di competere su Jaguar C ed E-Type, Shelby Mustang GT350 e Vector MG95 nella sua lunga carriera. La sua passione per le corse nasce da bambino, quando guardava le gare in tv, come dichiarato qualche tempo fa alla gazzetta di Basingstoke.

Tra i risultati da evidenziare fino ad oggi, notiamo il successo nel 2014 al Royal Automobile Club Woodcote Trophy, un paio di piazzamenti in Top-5 nel Formula Ford Festival e molti podi nell’ambito delle vetture storiche.

IL PASSAGGIO AI PROTOTIPI NEL 2022

Il reverendo è passato quindi ai prototipi, disputando nel 2022 la seconda parte di stagione del Michelin Le Mans Cup Championship in LMP3, condividendo la Ligier #53 del team RLR MSport con Valentino Catalano negli appuntamenti di Monza, Spa-Francorchamps e Portimao.

In un’intervista riguardante il proprio debutto in Michelin Le Mans Championship, ha dichiarato: “Ho corso principalmente con auto storiche negli ultimi 15 anni. E’ stato uno step notevole, tuffarmi nell’LMP3 e mantenere il mio lavoro in Chiesa. Molte gare si svolgono al sabato ed è perfetto. La chiamo divina provvidenza. Per quanto riguarda questa categoria, si tratta di un anno sabbatico. Nel clero siamo fortunati. Abbiamo tre mesi liberi ogni sette anni e il mio vescovo mi ha gentilmente concesso di prenderli in pezzi alla settimana, perciò posso prendermi una settimana alla volta per correre, il che è fantastico.”

Pare che l’obbiettivo di Butler sia quello di partecipare alla 24 Ore di Le Mans in LMP2…rigorosamente con il collarino ecclesiastico sulla tuta, che già lo caratterizza. Sicuramente in questa avventura a sostenerlo non ci saranno solo i fedeli…al Motorsport, ma, letteralmente, anche coloro che frequentano la sua parrocchia.

Giulia Scalerandi

