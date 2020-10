Le speculazioni in merito al futuro del TCR DSG Endurance hanno preso piede nelle ultime ore, in seguito alla chiusura prematura della serie nella stagione 2020: ci ha pensato tuttavia Sergio Peroni a mettere a tacere i rumors su una possibile inclusione della categoria nelle competizioni targate Gruppo Peroni Race il prossimo anno.

La carenza di iscritti per le tappe in programma nei mesi conclusivi della travagliata stagione corrente ha fatto sì che Marcello Lotti rimandasse tutto al 2021.

Comunicato e chiarimenti

In un comunicato rilasciato in mattinata, Sergio Peroni risponde alle illazioni rivendicando la paternità dell’idea del TCR DSG Endurance e ribadendo che nell’agenda 2021 del Gruppo Peroni Race non è presente l’organizzazione del TCR DSG Endurance.

“L’ideatore del Campionato Endurance DSG è GPR, che ha consegnato il progetto ad ACI Sport e la Scuderia del Girasole ha ricevuto successivamente l’incarico di organizzarlo” ha dichiarato il promoter romano.

“Un anno dopo la Scuderia del Girasole ha rinunciato al campionato, che è stato acquisito da WSC e rilanciato come Europeo. Nel 2021 sarà WSC proprietaria del Campionato e sarà la società a decidere chi lo organizzerà”.

“Non è comunque nei programmi di GPR di inserire questo Endurance nel proprio calendario, a meno che non sia espressamente richiesto dalla proprietà del marchio TCR”.

Prossimi appuntamenti del Gruppo Peroni

Come evidenziato nel comunicato, il Gruppo Peroni Race ritornerà in pista al Mugello nel weekend dal 9 all’11 ottobre per la terza prova della stagione.

Il giro di boa della stagione 2020 per i trofei organizzati e promossi da Peroni vedrà numerose novità tra ritorni e debutti, in particolare sulla griglia della Coppa Italia Turismo.

Beatrice Zamuner