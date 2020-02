Il giovane turco Toprak Razgatlioglu chiude in testa il day-1 delle due giornate di test 2020 della SBK a Phillip Island. Le prime tre moto sono racchise in 37 millesimi, con Tom Sykes che chiude davanti alla Yamaha di Loris Baz. Quarto tempo per Jonathan Rea a due decimi, Redding sesto a mezzo secondo dalla vetta. Bautista solo quindicesimo e molto attardato.





“MAMMA LI TURCHI”

Il nome Toprak Razgatlioglu fa ormai parte della SBK come la nuova stella nascente, e questo day-1 dei test di Phillip Island danno una buona impressione sulle sue abilità e sul risultato a cui punta nel 2020. Considerando che per sua stessa ammissione il giro veloce è capitato durante una simulazione di gara, il turco sicuramente sarà della lotta per questa prima tappa della Superbike. Ma non sarà solo.

IN TRE IN MEZZO CENTESIMO

Insieme a lui ci sarà sicuramente Tom Sykes, che manca il comando della classifica di soli 22 millesimi! Il pilota BMW è sempre stato molto competitivo sul giro secco, il problema resta sempre la distanza di gara sulla quale c’è ancora del lavoro da fare. Il terzo tempo è andato ad un’altra Yamaha, quella di Loris Baz, che ferma il cronometro 15 millesimi di secondo dopo Sykes. Seguono il penta-campione di categoria Jonathan Rea ed una Honda, quella di Leon Haslam, che mostra le sue due facce relegando invece Bautista in quindicesima piazza. Il ritardo dello spagnolo è di un secondo e quattro dallo stesso compagno di squadra, che cresce ad un secondo ed otto se prendiamo in considerazione il tempo di Razgatlioglu.

DUCATI COME HONDA

Anche in Ducati si vedono nella stessa situazione di Honda, anche se invertita. Scott Redding viaggia già a mezzo secondo dalla vetta, mantenendo un distacco contenuto e sopravanzando piloti più esperti (della categoria) come Michael VD Mark (7° a +0.700) ed Eugene Laverty (8° a +0.845), nonche il suo compagno di squadra. Chaz Davies è solo decimo e decisamente attardato (+1.373), segno chiaro che i suoi problemi con il V4 non sono ancora risolti. Tutte le conferme nel day-2 prima del weekend di gara. Qui tutti i tempi.

SBK 2020 TEST PHILLIP ISLAND DAY-1 – CLASSIFICA

1 – T. RAZGATLIOGLU – 1.30:740

2 – T. SYKES – +0.022

3 – L. BAZ – +0.037

4 – J. REA – +0.256

5 – L. HASLAM – +0.456

6 – S. REDDING – +0.496

7 – M. VAN DER MARK – +0.700

8 – E. LAVERTY – +0.845

9 – A. LOWES – +0.925

10 – C. DAVIES – +1.373

11 – S. CORTESE – +1.524

12 – M. RINALDI – +1.532

13 – X. FORES – +1.747

14 – M. SCHEIB – +1.758

15 – A. BAUTISTA – +1.801

16 – F. CARICASULO – +1.966

17 – G. GERLOFF – +2.089

18 – L. CAMIER – +2.899

19 – T. TAKAHASHI – ND

Leggi anche: MOTOGP | QATAR 2020 TEST DAY-2: QUARTARARO COMANDA SU RINS

Alex Dibisceglia