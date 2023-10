Continuano gli aggiornamenti dal panorama delle ruote coperte a partire dalla conferma dell’ingresso di Toyota in GT3 nel FIA World Endurance Championship 2024. Spazio anche al ritorno della FIA GT World Cup di Macao, evento molto amato dalle case e dai piloti internazionali.

Toyota nel FIA WEC in GT3 con Akkodis

Come anticipato nelle scorse settimane da LiveGP.it, Toyota sarà presente nel FIA World Endurance Championship 2024 in GT3 grazie a Lexus. Il marchio nipponico porterà come da regolamento due auto al via, Akkodis ASP si incaricherà del progetto.

La struttura francese, già presente nel FFSA GT nell’anno appena concluso con delle Supra GT4, amplia il proprio impegno con il marchio che ha vinto gli ultimi Mondiali nella top class tra LMP1 e FIA WEC. La nuova collaborazione porta quindi alla fine del legame con Mercedes, partnership che ha portato ad una serie di trionfi nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS oltre che alla gioia overall nella 24h di Spa-Francorchamps.

I piloti verranno annunciati in un secondo momento anche se sicuramente vi sarà un supporto diretto da parte della casa madre. José Maria Lopez, attualmente impegnato con Toyota in Hypercar, potrebbe essere dirottato in GT3, mentre appare più complicata una partecipazione da parte di Jack Hawksworth e Ben Barnicoat, campioni nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD PRO con Vasser Sullivan Lexus che quasi certamente torneranno della partita in North America.

Sicuramente potrebbe dal GTWC Europe un team importante per la prossima annata. Akkodis ASP dovrebbe concentrarsi completamente sul Mondiale anche se il GTWC Europe Endurance Cup non presenta delle date concomitanti e quindi un programma non escluderebbe automaticamente l’altro.

Test importanti a Portimao per il 2024

Dopo la conclusione dell’European Le Mans Series sono stati molti coloro che si sono fermati a testare a Portimao. Oltre alla giornata organizzata da ACO denominata rookie test sono da segnalare delle prove di Proton Competition con Ford, una seconda uscita ‘pubblica’ dopo quanto visto a Barcellona al termine del GTWC Europe.

La squadra tedesca parteciperà al Mondiale con due Mustang GT3, auto che vedremo nel campionato gestito da SRO con i colori di Dinamic GT. Successivamente avremo due unità ufficiali anche in North America in GTD PRO.

Oltre a Proton ed a Ford vi era in scena anche McLaren con United Autosports. Quest’ultimo binomio è un altro tra coloro che si unirà al FIA World Endurance Championship 2024 oltre alla già confermata di Porsche e Corvette, rispettivamente in scena con Manthey e TF Sport.

Macau torna con tante stelle

Mercedes proverà a difendere il titolo 2019 ottenuto con Raffaele Marciello. Lo svizzero che ha vinto il GTWC Europe torna all’attacco in compagnia di Maro Engel, veterano di questa speciale competizione che ha vinto tre volte (una valida per la FIA GT World Cup). In scena ci sarà anche lo spagnolo Daniel Juncadella e l’andorrano Jules Gounon, debuttante nella manifestazione asiatica.

Nell’entry list provvisoria spiccano anche le BMW con Augusto Farfus, trionfatore nel 2018 che affronterà l’evento con ROWE Racing. Discorso differente per Sheldon van der Linde, sudafricano ex campione del DTM che è atteso con WRT.

Earl Bamber, più volte vicino alla vittoria, rientra con Porsche ed Earl Bamber Motorsport, il neozelandese è da tenere in considerazione insieme a Edoardo Mortara, elvetico di Audi che si è imposto a Macao per ben quattro volte con le GT oltre alle affermazioni in F3. L’ex stella del DTM si rimette in gioco per confermarsi Mr. Macau.

Anche Porsche Motorsport presente con forza

Oltre a Bamber, in scena a Macau nella FIA GT World Cup ritroveremo anche Kevin Estre, Matteo Cairoli e Thomas Preining, neo-campione del DTM. Prima volta per il comasco e per l’austriaco, due piloti di primo profilo da tenere in considerazione insieme al belga Laurens Vanthoor.

Il fratello di Dries Vanthoor si impose in passato con WRT ed Audi Sport grazie ad una bandiera rossa. L’ex campione dell’IMSA WTSC in classe GTLM fu eletto vincitore nonostante uno spaventoso cappottamento nella velocissima ‘Mandarin’.

Luca Pellegrini