Raffaele Marciello è ufficialmente un nuovo pilota ufficiale BMW dopo una lunga e vincente parentesi con Mercedes. L’elvetico cambia casacca e punta verso nuovi obiettivi affiancando alle GT la chance di gareggiare anche con i prototipi nella classe regina del FIA World Endurance Championship ed ovviamente anche della 24h Le Mans.

Marciello pronto per una nuova missione con BMW

Da giugno ad oggi sono state infinite le indiscrezioni in merito al campione in carica del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. L’ex pilota di FIA F2 ha vinto ovunque con Mercedes, l’Europa e non solo hanno visto il nativo di Zurigo sempre protagonista.

Il campione 2022 dell’ADAC GT Masters è stato affiancato a più riprese a Lamborghini, l’ex vincitore della 24h di Spa-Francorchamps ha successivamente preso la strada di Monaco di Baviera unendosi ad una lista incredibile di stelle che recentemente si sono spostate da Audi Sport a BMW.

Il 23mo pilota ufficiale del costruttore tedesco è pronto per intraprendere il cammino tra i prototipi dopo aver conquistato successi a ripetizione diventando di fatto uno dei migliori interpreti della categoria GT3.

Il 28enne guarda ad un impegno nella top class del FIA WEC e dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship oltre ovviamente alla 24h Le Mans, sfida mai disputata prima d’ora. In ogni caso si tratterebbe di un debutto per ‘Lello’ che ha partecipato in LMP2 all’ultima Rolex 24 at Daytona con il team di High Class Racing.

Andreas Roos (boss della BMW M Motorsport): “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Raffaele Marciello nella famiglia BMW M Motorsport. Quando hai l’opportunità di ingaggiare un pilota di calibro come lui, devi coglierla. Da anni dimostra costantemente la sua abilità, in particolare nelle vetture GT. Annunceremo i dettagli specifici dei piani di gara di Raffaele Marciello nelle prossime settimane e mesi”.

Non è mancato il commento del neo vincitore della FIA GT World Cup. “Sono molto entusiasta di essere un pilota ufficiale della BMW M a partire dalla prossima stagione. Questo è un passo significativo nella mia carriera. Sono orgoglioso di poter competere per la BMW M Motorsport in futuro”.

Luca Pellegrini